中国工信部长：恶性竞争令稀土只卖出“土”价 没卖出“稀”价

中国工信部部长肖亚庆今天（3月1日）表示，中国是稀土大国，全世界中国出口的最多。但中国因为恶性竞争，竞相压价，导致中国稀土只卖出“土”的价格，没卖出“稀”的价格，浪费宝贵的稀土资源。

据路透社报道，肖亚庆在国新办发布会上表示，今年1月份发布稀土管理条例，发布条例是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题来进行一些规范，规范的目的就是让市场在配置资源中起决定性作用。

“有一个现象值得我们关注，我们稀土没卖出‘稀’的价格，卖出了‘土’的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。”

在工信部长表示中国稀土只卖出“土”的价格之后，中国A股稀土概念股应声大涨。

在谈及中国稀土业存在的问题时，他表示，现在无序的开采、资源的浪费，有的只采最富裕的那块，中国话叫“挖白菜心”，把最好的采走了，资源综合利用效率很差，从长期来看，用几年没有了，资源综合利用也会有问题。

而且，稀土发展低水平重复非常多，而高水平的稀土产品确实还比较少，这样不利于技术创新和科技进步。

他强调，经济全球化是大趋势，需要大家携起手来，共同应对在经济发展过程中、在市场发展过程中资源、能源、产品各方面的需求，工信部将针对当前存在的一些问题推动稀土业进一步的、健康的、可持续的发展。

2020年中国稀土出口降至五年低点，此前冠病疫情冲击海外需求，更多供应被用于国内工业。