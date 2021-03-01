夏宝龙点名 须严惩黎智英戴耀廷黄之锋

香港《紫荊》杂志3月号发布了中国全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙2月22日在全国港澳研究会举办的“完善一国两制制度体系，落实爱国者治港根本原则”专题研讨会上的致词文稿。夏宝龙在文中点名了壹传媒创办人黎智英、香港大学法律学院前副教授戴耀廷，以及前香港众志秘书长黄之锋，并批评他们是反中乱港分子当中的极端恶劣者，“要对他们的违法行径依法给予严惩”。

黎智英、戴耀廷以及黄之锋，都是香港泛民主派最知名的领军人物之一；黎智英与戴耀廷，目前分别面临不同罪行的检控，而黄之锋因前年6月参与包围警察总部案，早前被判入狱13个半月，目前正在石壁监狱服刑。同时，他也被控违反《香港国安法》。

有大陆背景的《紫荊》杂志今天透过官网，上载了夏宝龙在研讨会上致辞的全文内容。

夏宝龙首先提到，中国国家主席习近平1月27日在听取香港特首林郑月娥2020年度述职时指出，香港由乱及治的重大转折，再次昭示了一个深刻道理，那就是：要确保“一国两制”实践行稳致远，必须始终坚持“爱国者治港”。

他说：“习近平主席的这一重要论述是对香港回归以来‘一国两制’实践经验的高度提炼，是对‘一国两制’实践规律的深刻揭示，为推动‘一国两制’实践行稳致远、保持香港长治久安指明了方向。”

夏宝龙接着强调，“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义。什么是“爱国者治港”？简言之，“爱国者治港”的意思就是，回归中国后的香港要由爱国者治理，香港特別行政区的政权要掌握在爱国者手中。

他并说：“作为中华人民共和国的一个特別行政区，香港的管治权必须掌握在爱国者手中，本是一条基本的政治伦理，天经地义。世界上有哪个国家会把其辖下任何一个地方的管治权交给内心根本不认同自己国家和民族、对自己国家民族毫不忠诚、心甘情愿充当外国势力政治代理人的那些人手中呢？甚至交给那些鼓吹和从事分裂国家活动、损害国家根本利益的人手中呢？对管治者的爱国立场和相关政治资格作出严格要求是世界通例。”

夏宝龙也指出，爱国者所作所为与反中乱港者所作所为，可以清晰地看出两者有明显的区別。主要表现在三个方面：

第一，爱国者必然真心维护国家主权、安全、发展利益。换言之，爱国者绝不会做出有损国家主权、安全、发展利益的行为；而反中乱港者则相反，不仅不会维护国家主权、安全、发展利益，还会蓄意从事危害国家主权、安全、发展利益的活动。

第二，爱国者必然尊重和维护国家的根本制度和特別行政区的宪制秩序。国家不是抽象的，爱国也不是抽象的，爱国就是爱中华人民共和国。宪法是国家的根本大法，是香港基本法的母法。中国共产党带领人民缔造了中华人民共和国，在这个实行社会主义民主的国家里，可以允许一些人持不同政见，但这里有条红线，就是绝不能允许做损害国家的根本制度，也就是损害中国共产党领导的社会主义制度的事情。

第三，爱国者必然全力维护香港的繁荣稳定，不做损害香港繁荣稳定和市民福祉的事。对照这个标准，坚信香港社会绝大多数中国公民是爱国的。站在爱国者对立面的是那些少数反中乱港分子；对于反中乱港分子当中的极端恶劣者，如黎智英、戴耀廷、黄之锋，则不仅仅是不能允许他们染指香港特別行政区的任何公权力，还要对他们的违法行径依法给予严惩。

夏宝龙表示，虽然强调“爱国者治港”，但绝不是要搞“清一色”。他说，香港中西文化交融，社会多样多元，一部分市民由于长期生活在香港这样的资本主义社会，深受西方教育文化影响，对国家、对大陆了解不多，甚至对国家、对大陆存在各种成见和偏见。不过，对这些人的取态，中央是理解和包容的，也坚信他们会继续秉承爱国爱港立场，与反中乱港分子划清界限，积极参与香港治理。

为落实“爱国者治港”原则，夏宝龙指出：“最关键、最急迫的是要完善相关制度，特别是要抓紧完善有关选举制度，确保香港管治权牢牢掌握在爱国爱港者手中。”

对此，他提出五项原则：必须严格依照宪法和基本法办事；必须尊重中央的主导权；必须符合香港实际情况；必须落实行政主导体制；必须有健全的制度保障。

在必须尊重中央的主导权方面，夏宝龙阐述，选举制度是香港特別行政区政治制度和政治体制的重要组成部分，完善有关选举制度必须在中央的主导下进行。“事实上，香港回归后，历次重大选举制度的修改也都是在中央的主导下实现的。需要说明的是，尊重中央的主导权与尊重特別行政区政府依法处理相关事务的权力并不矛盾。”

夏宝龙接着强调，完善香港选举制度，必须根据香港实际情况进行设计，形成一套符合香港实际、具有香港特色的民主选举制度，绝不能简单照搬或套用外国的选举制度。

他并说，香港实行的是以行政长官为核心的行政主导体制。行政长官在特別行政区政权架构及其运行中处於主导和核心位置。行政长官既是特別行政区政府的首长，也是整个特別行政区的首长，并代表特別行政区向中央政府负责。完善选举制度，要多考虑如何改善行政与立法机关的关系，不断提高特別行政区政府的施政效能，提升特別行政区的治理能力和水平，促进良政善治。

此外，“爱国者治港”不应停留在口号上，必须落实在制度上。特別行政区政府取消部分不合格议员的资格后，许多人呼吁对参与香港管理的公职人员进行严格审查把关，坚决将反中乱港者拒之门外。这是一个很值得重视的建议。要完善有关制度体系，拿出管用的办法，确保特別行政区行政、立法、司法机构的组成人员以及重要法定机构的负责人等，都由真正的爱国者担任。重要岗位在任何情况下都不能让反中乱港分子占据。

夏宝龙最后指出，他讲的许多话其实是“老调重弹”。考虑到香港和国际社会总有一些人有意把好曲子唱跑调，甚至荒腔走板，有必要再把老调弹奏得响亮一些、清晰一些，把唱歪的调子再正过来，“这叫以正视听！香港回归已近24年，澳门回归也已近22年，有一个老调还得唱，这就是“一国两制”不会变！”