中国国防部：始终不渝奉行防御性国防政策

中国国防部强调，中国始终不渝奉行防御性国防政策，坚持永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围是新时代中国国防的鲜明特征。

据中国国防部发布微信公众号消息，近期有评论认为中国不断加强军力建设，对外展现军事实力，在处理与周边国家争端时越来越强硬，这意味着中国防御性国防政策正在发生改变。

中国国防部发言人否定这一说法，强调中国的社会主义国家性质、走和平发展道路的战略决策、独立自主的和平外交政策、“和为贵”的中华文化传统决定中国继续奉行防御性国防政策。

发言人说，中国军队坚定履行职责使命，坚决捍卫主权安全，坚持维护公平正义，坚守原则底线。新中国成立以来，我们从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地。

发言人还强调，“老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要”。中国国防和军队的建设发展，完全是出于维护国家主权、安全、发展利益的需要，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。

发言人介绍，近年来，中国军队同各国军队开展交流合作，提供丰富国际公共安全产品，应对共同安全威胁和挑战，为维护世界和平稳定、服务构建人类命运共同体作出重要贡献。历史已经并将继续证明，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。