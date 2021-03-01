对台一线歼-16战机 挂载最新对空导弹战备值班

中国东部战区空军航空兵某旅2月16日组织多批次飞行训练。在画面中，在台海一线战备值班的“杜凤瑞传人”部队歼-16战机，携带霹雳-15（PL-15）中远程空空导弹实弹和PL-10近距离空空导弹实弹起飞训练。

据中国军网英文版昨天（28日）报道，此次参与演练的部队是“杜凤瑞传人”部队，该部队由原来14师40大队1中队“杜凤瑞中队”转隶而来，是台海一线的主力部队。该部此前装备了解放军第一批次的歼-16战机以及后续批次的歼-16战机，是东部战区装备第二好的部队，仅次于装备歼-20的“王海大队”。

歼-16战机是中国沈阳飞机公司在歼-11战斗机基础上发展研制的四代半双座双发多用途战斗机，该机装备有先进的中航工业雷电院研制的有源相控阵雷达。该机装备的霹雳-15空空导弹可以压制周边国家“米卡”，R-77和AIM-120系列主动中距弹，从而在超视距作战中压制外军战机。

自去年以来，解放军东部战区和南部战区的歼-16战机经常出动大机队，在台海空域进行战备演练。就在上个月2月20日晚间，台湾军方曾通报称，两架次歼-10、两架次歼-16、四架次歼轰-7、两架次轰-6K、一架次运-8反潜机进入台湾西南空域。

此前，台媒爆料称，解放军歼-16战机大机群，曾一度压制过台军的IDF战机。去年9月20日，台媒中视新闻爆料，台湾北部清泉岗基地台空军三联队“经国号”（IDF）战机19日在台海被六架解放军歼-16战机包夹，态势一度恶劣，不得不做立体机动脱身。这一新闻迅速引爆岛内舆论。

中国国防部新闻发言人吴谦大校曾表示，解放军组织战备巡航、联合演练等系列军事行动，旨在维护国家主权和领土完整，维护台海地区和平稳定，维护两岸同胞的共同利益，针对的就是“台独”势力及其分裂行径。

近期两岸局势升温，北京除了常态化派遣军机进入台湾空域，对台湾维持军事压力，同时也在经济上下手，从今天（3月1日）起禁止台湾凤梨（黄梨、菠萝）进口大陆。