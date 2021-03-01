中国2月票房破122亿元 创单月票房新纪录

数据显示，中国2月的电影票房共计达122.67亿元（人民币，下同，约25.22亿新元），创造中国电影市场单月票房新纪录，并刷新全球单一市场单月票房纪录。

据中新社报道，根据猫眼专业版数据，刚刚过去的2月，此间单月票房成绩较2019年2月创下的单月111亿元最高票房纪录提升了11亿元，并创造全球单月大盘纪录新高，比北美单月最高纪录高出约5亿美元。

2月，此间累计观影人次达2.66亿，与2018年同期持平。

当月票房前三分别为《你好，李焕英》《唐人街探案3》和《刺杀小说家》。

其中，春节档后劲十足的《你好，李焕英》目前累计票房已经突破48亿元，仅排在票房56.94亿元的《战狼2》和50.35亿元的《哪吒之魔童降世》之后，在中国影史票房榜排名第三。

根据目前的走势，猫眼专业版调高了《你好，李焕英》最终票房的预测，预测总票房会超过53亿元。

2月票房成绩的高歌猛进主要得益于牛年春节档，这个史上最强春节档以78亿元的票房令一系列相关纪录作古。2021年中国电影市场票房破百亿元的时间也比2020年早了230天。

截至目前，2021年中国电影总票房已经突破155亿元，而中国国产影片成为支撑起这一票房成绩的绝对主力。业内有观点认为，这一“开门红”有助于此间电影市场的进一步复苏繁荣，国产影片若能保持高质供给，今年此间电影市场总票房或将有望重回600亿元。