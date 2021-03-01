人民日报发文吁加国为文化灭绝行为反躬自省

中共中央机关报《人民日报》昨天（2月28日）发文批评加拿大众议院通过涉疆动议，并提到加拿大在过去对原住民实施文化灭绝政策，并认为加拿大应该为此反躬自省。

《人民日报》发表署名“钟声”的评论文章，提到加拿大一些政治人物从未去过新疆，甚至没有到过中国，“却打着人权的幌子在涉疆问题上搞政治操弄，公然散布谎言以助长破坏新疆社会稳定的企图，这恰恰是对人权的践踏”。

文章说到，加拿大的人权状况“劣迹斑斑”，当地一些政治人物沉溺于意识形态对抗的冲动，“炮制反华闹剧”，但这“注定是枉费心机，必遭唾弃”。

据香港《南华早报》报道，加拿大国会上周一（22日）以266票支持、零票反对，通过一项不具约束力的动议，认定中国的新疆政策构成针对维吾尔族人和其他大多数信奉伊斯兰教的少数民族的种族灭绝。这项动议也呼吁国际奥委会如果这一情况持续发生，他们不应该在北京举办2022年冬季奥运会。总理特鲁多及多数内阁成员投了弃权票。

《人民日报》的文章提到，加拿大“真相与和解委员会”2015年公布调查报告，认为原住民寄宿学校制度等同于文化种族灭绝。2019年公布的一份调查报告也认为，加拿大各级政府对涉原住民女性案件的处理存在严重偏见和“结构性问题”，甚至达到“种族灭绝”程度。

《南华早报》则报道，加拿大原住民寄宿学校到了1990年后期已全部关闭。由特鲁多和前总理哈珀（Stephen Harper）等领导的加拿大政府也多次为过去的政策道歉。