越南在南沙岛礁部署多款火箭炮 战时或致解放军机场瘫痪

越南据传正在加强其所占南沙岛礁的防御能力，在这些岛礁上部署火箭炮对抗解放军。

据美国《国防新闻》和香港《南华早报》等媒体2月27日报道，美国智库“战略与国际问题研究中心”（CSIS）下属的“亚洲海上透明度项目”（AMTI）根据过去两年的卫星图像，对越南所占岛礁的升级进行编号整理。可以看出，河内将继续致力于提高其所占岛礁抵御入侵或封锁的能力，并通过确保其能够打击中国设施来加强威慑。

报告称，在南沙群岛的大多数越南基地上建造了三种类型的炮位。

第一种有长方形底座，似乎是为了部署防空系统。通常呈三角形排列，有专门的掩体但在一些较小的前哨站，如皮尔逊礁，则被连接到直升机停机坪，以节省空间。

第二种类型的平台，在沙礁，中央礁，南威岛上面的照片中可见，混凝土底座呈半圆形，最有可能用于海岸防御系统。这些底座几乎总是沿着海岸向外，通常与掩体相连。

第三种类型是在沙礁、中央礁和西南礁上较小的圆形底座，一般向内倾斜，与它们相连的掩体沿海岸分布。

报道称，越南大部分较大的前哨基地多年来都有这些炮位。AMTI可以证实至少自2006年以来就存在于纳米伊特岛。但填海之后，越南便在新的海岸线上构筑更多的炮位。越南控制的所有10个岛屿都有这些炮位。

据报道，越南在其前哨基地还有更先进的远程武器系统。路透社在2016年报道说，河内向南沙群岛中的五个部署了从以色列获得的EXTRA火箭炮。其射程为150公里，战斗部120千克，圆概率偏差10米，已经能够打击中国所有的南沙基地。这对河内来说是相当大的威慑能力。

分析认为，如果越南联合美国，在关键时刻采取军事行动，有一定可能暂时让中国军队在永署礁的机场失能；倘若此时美军向机场发动空袭，那机场有可能丧失战斗力。