【图集】缅甸示威者无视镇压再上街 翁山淑枝被加控罪名

缅甸全国民主联盟领袖翁山淑枝今天（3月1日）被加控一项罪名。

翁山淑枝的律师敏敏梭告诉路透社，翁山淑枝被加控的罪名是取自殖民时代刑法，该刑法禁止发布任何“可能引发恐慌”的信息。

敏敏梭说，翁山淑枝在聆讯中要求法庭允许她和她的律师团见面，并指她看起来健康良好。

翁山淑枝此前已被控违反进出口法与防疫措施。

2月28日，在缅甸首都内比都，大批示威者手持翁山淑枝的肖像海报。（法新社）

缅甸示威者直播掸邦首府视频 军方发射催泪弹

另一方面，经历了昨天的血腥镇压后，态度顽强的反政变示威者今天再次上街游行。

据报道，通过面簿直播的现场视频显示，在缅甸北部掸邦首府腊戍（Lashio），一小群戴着硬头盔的示威者在街上呼喊口号，军警朝着他们的方向进逼并发射催泪弹。

一名反政变示威领袖艾辛扎貌（Ei Thinzar Maung）在面簿上说：“军方发动政变已经一个月，他们昨天开枪镇压我们。我们今天会再次出来。”

2月28日是缅甸军人发动政变夺权以来最血腥的一天，有至少18名示威者在当天的镇压行动中丧命。

反政变示威者穿戴着自制的金属盾牌，抵挡军警向他们发射的催泪弹。（法新社）

缅甸示威者分享胡椒喷雾配方 赶制金属盾牌

此外，一名目击者告诉路透社，在仰光星期天爆发激烈冲突的十字路口，出现了大约10辆军警车辆。

一些示威者号召民众摧毁当局使用的监视摄像机，还有示威者在社交媒体上分享制造胡椒喷雾的配方，以便在遭到便衣安全人员袭击时派上用场，另有一些人为那些在前线与军警正面对抗的示威者制作金属盾牌。

3月1日在社交媒体上直播的视频显示，仰光街道上设置了路障。（路透社）

军警向仰光的反政变示威者发射了催泪弹。（法新社）

缅甸央行降低银行和提款机提款额

面对不断动荡的局势，缅甸中央银行宣布即日起对民众从银行或自动提款机提取现金的额度设限。

彭博社报道，根据缅甸央行副行长丹丹瑞签署的一项指令，从周一（3月1日）开始，银行用户不得从个人银行账户中提取超过200万缅甸元（约1886新元），企业的每周提款额则不得超过2000万缅甸元。

缅甸央行在志期3月1日的信中表示，降低政府机构和公众的现金使用量“旨为推动数码经济转型”。

依照新规，缅甸提款机的一天最高提款额为50万缅甸元，此前规定为一天不得超过100万缅甸元。

缅甸中央银行宣布3月1日起，对民众从银行或自动提款机提取现金的额度设限。图为民众2月23日在仰光一家银行提款机前等待提款。（法新社）

美国将采取更多行动应对缅军方暴力

针对昨天的流血示威，美国国家安全顾问沙利文说，美国准备在未来几天“采取更多行动”，以应对缅甸军方的最新暴力行为。

据报道，沙利文星期天（2月28日）发表声明说，美国将继续与印度太平洋地区以及世界各地的盟友和伙伴密切合作，让那些对最近爆发的暴力和军人政变负有责任的人付出更多代价。

沙利文表示将在未来几天公布相关详情。华盛顿此前已对缅甸军方领袖祭出一系列制裁措施。