批美式民主失序等 中国将发美人权报告

中国国务院新闻办公室将于近期发表《2020年美国侵犯人权报告》，对美式民主失序等问题进行批评。

据新华社3月1日报道，包括序言在内，报告分为七个部分。

报告分别对美国疫情失控、美式民主引发的政治乱象、种族歧视恶化少数族裔处境、社会持续动荡威胁公众安全、贫富日益分化加剧社会不公、践踏国际规则造成人道灾难等情况进行批评，全文约1.5万字。

报告指出，美国政府应对冠病疫情任性妄为导致失控，美国人口不足世界总人口的5%，但其确诊病例数却超过全球总数的25%，死亡病例数占全球总数的近20%，超过50万美国民众失去了宝贵的生命。

报告称，美国民主制度失序引发政治乱象，进一步撕裂美国社会。金钱政治扭曲压制民意，选举成为富人阶层“独角戏”，人们对美国民主制度的信心下降至20年来最低点。

报告显示，美国少数族裔遭受系统性种族歧视，处境艰难。有色人种在美国18岁以下未成年人中的比例约为三分之一，却占被监禁未成年人总数的三分之二。非洲裔冠病感染率是白人的三倍，死亡率是白人的两倍，被警察杀死的概率是白人的三倍。四分之一亚裔年轻人成为种族欺凌的目标。

报告指出，美国枪支交易和枪击事件创历史新高，人们对社会秩序失去信心。2020年美国共有超过41500人死于枪击，平均每天达110多人，全国共发生592起大规模枪击事件，平均每天超过1.6起。

报告强调，美国贫富差距加速扩大，底层民众生活苦不堪言。疫情失控导致大规模失业潮，数千万人失去医疗保险，弱势群体成为政府消极应对疫情的最大牺牲品。

报告认为，在抗疫需要全球团结的时刻，美国却执意奉行本国优先，推行孤立主义、单边主义，挥舞制裁大棒，霸凌威胁国际机构，残酷对待寻求庇护者，成为全球安全与稳定的最大麻烦制造者。