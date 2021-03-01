恒生指数扩容等优化建议获通过

恒生指数历史上最大的变革如期而至，有分析预计，此番改革将提振新经济公司权重，助力港股增强对中国大陆和全球投资者的吸引力。

据彭博社报道，恒生指数公司公告，将于2022年中前将恒指成份股数目增加至80只，最终数目固定为100只。此外，按七个行业组别选出成份股，缩短上市历史要求至三个月，自2021年5月指数检讨起生效。

拥有50多年历史的恒指去年已经历一次改革，将同股不同权及第二上市公司纳入选股范畴资格，为此后的阿里巴巴进入恒指铺平道路，但这些改变还不够。中国内地投资者今年以来豪掷近3900亿港元（669.61亿新元）南下买港股，新经济公司成为吸金石；除了短视频第一股的快手在港上市之外，还有嘀嗒出行、百度等热门企业排队等候。恒指进一步扩容拥抱新经济公司，不仅能更好反映香港市场面貌，也有助于提振恒指估值。

中金公司在报告中指出，恒生指数的优化，有望吸引更多投资者作为基准、或为被动资金追踪，也可进一步强化香港市场作为国际金融中心，特别是投资中国新经济“桥头堡”地位的长期吸引力。

此次调整，对所有成份股采用8%的权重上限，自2021年6月指数调整开始实施。此前权重上限在5%的阿里巴巴有望受益；阿里巴巴今日在香港最大涨1.8%，收盘涨1%。中泰国际认为，随着恒指增加资讯科技、医疗保健、可选消费的成份股数目及权重，预计京东集团、明源云、信达生物、药明康德、中国飞鹤、海尔智家等纳入机会较高。

恒生指数公司另于上周五公布季度指数检讨结果，将阿里健康、龙湖地产和海底捞加入恒生指数成份股，调整将于3月15日生效。