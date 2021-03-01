下午察：菠萝风暴：两岸还“互禁”了什么？

美国前总统特朗普落选后，紧张的两岸关系终于得到喘息。不料，中国大陆海关以截获检疫性有害生物为由，宣布3月1日起暂停台湾菠萝（凤梨）进口，掀起两岸新争端。

中国大陆是台湾凤梨主要出口地，占出口总量九成以上。

台湾总统蔡英文在面簿上发文，谴责大陆这一决定。绿营大咖们发文“挺农民”，并号召台湾人吃凤梨。中国大陆国台办发言人马晓光则强调，此举为正常的生物安全防范举措，科学合理，符合大陆相关法律法规和标准。

有不少台湾网民建议，禁止台湾对大陆销售芯片，以报复凤梨无法出口。

高雄农家在路边摆的菠萝小摊。（路透社）

部分大陆舆论则指责民进党没资格抱怨，并指绿营“一面搞台独、一面赚人民币”。在大陆社媒平台上，不少网民支持对台湾凤梨下禁令。有网民讽刺说，“这才是暖人心的惠台政策”，也有人调侃台湾人“Taiwan can eat”。

除了凤梨之外，两岸多年来还互禁了什么？两岸之间，还有什么因为政治因素而躺着“中枪”？

台湾禁了什么？

“淘宝台湾”

“淘宝台湾”2019年在台湾开站，据环球网报道，当年“双11”过后下载量突破200万且稳定增长中，每月业绩增长幅度在15%至20%之间。

“淘宝台湾”去年被判定为陆资，被限期六个月内整改。图为“淘宝台湾”网页。（互联网）

不过台湾经济部投审会去年8月宣布，“淘宝台湾”虽由英国运营商克雷达分公司经营，但实际由阿里巴巴实质控制，因此判定“淘宝台湾”为陆资，不仅罚款其新台币41万元，还限期六个月内撤资或整改。命令下达后，“淘宝台湾”10月宣布年底下线。

“爱奇艺、腾讯条款”

在台湾，大陆资本不允许投资互联网视听服务（OTT—TV）。爱奇艺、腾讯等中国大陆平台就只能通过台湾经销商营运，以避过陆资不可投资OTT项目的规定。

爱奇艺在台湾开站四年，曾独家代理陆剧《延禧攻略》丶韩剧《太阳的后裔》等多部人气电视剧，每天平均活跃用户高达200万人。但随着台湾进一步收紧政策，在去年9月禁止台湾业者帮助大陆公司在台代理、经销或从事OTT项目后，爱奇艺只得选择退出。

大陆疫情绘本下架

去年底冠病在武汉爆发，以疫情为背景的大陆绘本《等爸爸回家》因书中提及“武汉加油”、“中国加油”等字样，被民进党指为美化大陆疫情的“大外宣”。

大陆作家陈颖与10位插画家共同完成的抗疫题材绘本《等爸爸回家》。（互联网）

据《中时电子报》报道，台湾文化部去年12月2日发函出版社，要求“即刻起不得发行该书”，随后全台各级图书馆陆续下架该书，网络平台也看不见相关内容。这本书由大陆作家陈颖与10位插画家共同完成，以孩童眼光为视角，描述在一线抗疫的医生父亲。

“小明”回家难

小明主要是指台商与陆籍配偶在大陆所生的小孩，后随台湾籍的父亲或母亲回台长期居住、生活，但因为在台湾没有户口，需以专业长期居留、专案探亲居留等方式留在台湾。

去年疫情爆发后，台湾陆委会2月11日本来宣布开放有项目居留证的“小明”入境，不过其随后撤下网站上的公告。隔日更正式宣布撤回通告，“一刀切”地禁止不具台湾籍的“小明”入境。

大陆疫苗不得入台

台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正本月18日说，依据“台湾地区与大陆地区贸易许可办法”规定，中国大陆疫苗不得输入到台湾。

医务人员手持中国大陆研发的冠病灭活疫苗。（新华社）

邱垂正说，陆委会从台湾卫生福利部疾病管制署了解到，疫情暴发以来，中国大陆并未透过两岸医药卫生合作协议管道，向台湾提供陆资疫苗相关资讯，也未主动表达愿意提供疫苗予台湾使用。

台湾政坛就是否采用大陆研制的冠病疫苗争论不休。卫福部长陈时中一度松口说，台湾现行相关法令禁止大陆的血液或免疫制剂等产品输入，但如果很多人愿意打就会修法。

大陆禁了什么？

禁台湾肉制品

中国大陆国台办发言人朱凤莲今年1月27日宣布，大陆一向禁止含有莱克多巴胺的肉类产品，同时因为台湾有高致病性禽流感等疫情，严禁台产或经台湾转运的肉类产品输入。

莱猪即含莱客多巴胺的猪肉，而莱客多巴胺是一种瘦肉精，美国在1999年起允许动物饲料添加莱客多巴胺，但被欧盟、中国大陆等禁用。台湾2006年将莱客多巴胺列为禁药，但在去年8月宣布放宽进口限令。

大陆影片和人员暂停参加金马奖

台湾导演傅榆2018年在金马奖颁奖仪式上发表关于“台湾国家认同”的演说引起大陆影视界人士以及北京官方的不满。

隔年8月，中国国家电影局宣布，暂停大陆影片和人员参加2019年第56届台北金马影展。不过，当局并未陈述抵制的理由。