美国政府报告：严防北京窃取人工智能敏感技术

（早报讯）美国政府一独立委员会向国会提交的报告中警告说，中国是美国在人工智能领域最强大的对手，建议美国大学和相关研究机构采取措施，防止敏感技术被中国军方窃取。

美国之音引述路透社报道，美国军事安全专家说，中国显然是人工智能投资最多的国家，而且北京将人工智能视作阻绝美国军事优势的能力。

美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）周一（1日）投票通过，并向美国国会提交了该委员会2021年度最终建议报告。报告在最近公布的草案基础上，增加了一个关于大学研究的章节，该报告向国会提出了关于包括人工智能和半导体供应链的竞争等领域的许多建议。

国家人工智能安全委员会的报告建议，美国大学和研究机构必须采取措施，防止敏感技术被中国军方窃取。

这个委员会是国会设立的一个独立专门委员会，专员多数来自该领域的专家或高管，委员会主席由谷歌前首席执行官埃里克·施密特（Eric Schmidt）担任。

施密特在发布会上表示，向国会提交这一报告的主要目的，是建议美国政府应该如何负责任地使用其技术，来保护美国人民和美国的利益。

施密特说：“要赢得技术竞争，美国政府必须采取行动，促进创新，以提高国家竞争力，并在应对来自中国的更大战略竞争中，保护美国的关键优势。”

华盛顿智库哈德逊研究所政治军事分析中心主任、高级研究员理查德·魏茨（Richard Weitz）认为，这份新出台的报告将会增加美国政策制定界，对人工智能之于未来美国安全和繁荣重要性的日益关注。