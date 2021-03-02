港中大学生会干事全体辞职 称受死亡恐吓

香港中文大学学生会全体干事昨天在上任首日宣布全体辞职，并指成员受死亡恐吓与威胁。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》等报道，中大学生会新当选的干事会“朔夜”原本昨天上任，但却召开记者会宣布总辞。会长林睿睎透露，选择总辞的原因之一，主要是因为有成员及家人受到死亡恐吓。

他说：“是我们的懦弱，是我们没有办法承受这些牵连到家人的安全威胁。”

林睿睎并未说明死亡恐吓来自何方，以及是否有报警求助。

“朔夜”上周以集体形式参选并当选学生会，预定昨天起运作；但中大校方随后于2月25日发表声明，指“朔夜”的政纲内容与受访时发表的言论有损大学声誉、涉嫌违法，校方决定采取五大行动，包括暂停干事会代表在校内不同委员会的职务、暂停提供行政与大学场地支援、暂停代收学生会会费，同时要求学生会注册为独立社团或公司，自行承担法律责任，并不排除有需要时采取进一步措施。

声明并强调，若有学生作出煽动违法言论，大学将予以严厉处分，包括下令有关学生暂时停学或予以开除。

隔天，“朔夜”宣布撤回之前发表的所有政纲；据报，“朔夜”曾在政纲中透露，希望当选后继续宣扬民主、自由、法治等价值，也会重点守护大学学术及言论自由。

林睿晞昨天在记者会上强调，中大校方至今未能解释“朔夜”政纲的违法之处，认为校方将红线放在“朔夜”身上，往后的学生会干事会不可能再关心时事及社会，干事会已等同名存实亡。

林睿晞进一步指出，中大学生事务处上周在校方发声明后，曾约见“朔夜”，要求他们在就任前退选，把风波大事化小，否则会影响学生会代表会及其他中央学生组织，包括《中大学生报》及中大校园电台运作。

他也透露，自己得知中大校方曾约见其他学生组织，言明绝不承认“朔夜”就任，否则会“一并打压”。

对此，中大则回应，对干事会发表的失实言论非常遗憾。校方称从来没有或意图“威吓”及“孤立”学生会干事会或任何其他学生组织，也从来没有反对及阻碍任何学生关注时事及社会议题，重申2月25日的声明对干事会作出的行动，完全基于该组织成员在政纲及不同场合中所发表涉嫌违法及失实的言论，校方为保障大学及全体员生的利益，必须谨慎评估法律风险及确保行政资源适当运用。

中大强调，绝对尊重学术及言论自由，也有既定的政策保障校内人士的权利，包括自由表达意见的权利，但在发表意见时必须理性，互相尊重及遵守法律，绝对不容许任何违法及破坏大学声誉的行为，如有违反必将严正处理，以保障大学及全体成员的福祉。



