解放军三大战区海军密集练兵

中国解放军南部战区、东部战区及北部战区的海军近日密集练兵，包括战舰主炮对海及对岸射击、防空反导、战时补给等课目。

中国央视军事微信公号上周日（2月28日）报道，解放军南部战区近日出动银川舰、衡阳舰、五指山舰和查干湖舰等军舰，在大洋深处进行军舰主炮对海射击、防空反导实弹射击演练，检验编队对海打击和整体防空能力。

报道称，现代战争中水面舰艇面临的主要威胁是导弹，官兵们瞄准这个“最难题目”，设置靶机从多个方向同时来袭，模拟敌方导弹多波次密集攻击。

此外，因应大洋航行补给，银川舰、五指山舰、天枢星船与综合补给舰查干湖舰在超过4米海面涌浪的环境下，组成“两横一纵”补给队形，对接输油管线进行油料补给及弹药补给。

报道指出，东部战区海军航空兵近日也展开侦察预警、指挥引导和反潜飞行等多项紧贴实战的训练；北部战区海军烟台舰、青岛舰组成舰艇编队则进行跨昼夜训练。

另一方面，中国国防部强调，中国始终不渝奉行防御性国防政策，坚持永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围是新时代中国国防的鲜明特征。

据“中国国防部发布”微信公号消息，近期有评论认为中国不断加强军力建设，对外展现军事实力，在处理与周边国家争端时越来越强硬，这意味着中国防御性国防政策正在发生改变。

中国国防部发言人否定这一说法，强调中国的社会主义国家性质、走和平发展道路的战略决策、独立自主的和平外交政策、“和为贵”的中华文化传统决定中国继续奉行防御性国防政策。

发言人说，中国军队坚定履行职责使命，坚决捍卫主权安全，坚持维护公平正义，坚守原则底线。新中国成立以来，我们从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地。

发言人还强调，“老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要”。中国国防和军队的建设发展，完全是出于维护国家主权、安全、发展利益的需要，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。