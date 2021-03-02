美贸易代表提名人暗示对华关税暂不变

美国总统拜登提名的贸易代表表示，她将努力确保前特朗普政府对数千亿美元中国进口商品加征的关税具有恰当性，暗示这一政策不会马上做出调整。

据彭博社报道，美国总统拜登提名的贸易代表戴琪（Katherine Tai）在上周的提名确认听证会后以书面方式回答了参议员的问题：“如果得到确认，我将与国会合作来确保这些关税能够对中国的行为做出恰当的回应；反映其对美国企业、工人和消费者的影响；并支持美国对新冠疫情的应对。”

戴琪说：“根据拜登政府的评估，我们将制定出应对中国挑战的全面战略，如果我获得确认，作为全面评估的组成部分，我将审视中国对第一阶段协议的遵守情况，确保它在履行自己的承诺。”

她上周在听证会上说，中国需要遵守它在与美国的贸易协定中做出的承诺，由此释放出拜登政府拟以前政府这一协议为基础、而非将其废除的迄今最强烈信号。

戴琪赢得了共和民主两党一致赞誉，人们普遍预计她的提名将轻松获得确认。特朗普任内的关税行动往往是在推特上意外宣布，在经过四年的混乱后，议员们对她承诺采取遵守流程和协商为导向的方法表示欢迎。

拜登上周签署行政命令，指示政府找出半导体和稀土等关键商品的供应链漏洞，因美国在这些材料上严重依赖中国等国家。

特朗普在他任内对中国发动贸易战，每年约3350亿美元（4447.96亿新元）的自中国进口商品被加征关税。中国在2020年签署的第一阶段贸易协议中承诺购买更多美国产品。然而由于疫情阻断了运输及供应链，北京未能实现协议制订的2020年采购目标。

白宫此前表示，在拜登团队就未来道路做出决定前，这项贸易协议及特朗普政府其它针对中国的措施都在接受评估。

中国还承诺打击中国企业窃取美国知识产权的行为，加强国内知识产权保护，并向美国金融服务商开放市场。