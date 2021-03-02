法国开始在城市地区清除华为设备

随着法国政府采取行动将华为技术有限公司排除在偏远地区以外的都市，Altice Europe NV旗下SFR和Bouygues Telecom等电信公司已开始拆除这家中国企业的设备。

据彭博社报道，知情人士透露，该项工作在2021年初启动，当时法国宪法委员会批准迫使运营商在升级至第五代无线技术时从人口稠密地区移除华为设备的规定。知情人士说，为了能够部署新的移动网络，Altice和Bouygues现已开始在包括图卢兹、土伦，雷恩和布雷斯特在内的许多城市中拆除华为4G设备，因它们与其计划从其它供应商获取的5G设备不兼容。

与英国等国家不同，法国寻求采取中间立场，将华为从无线基础设施的重要组成部分排除的同时，也保留其供应商的地位。法国总统马克龙领导的政府制定了规则，令使用华为5G设备的运营商面临更大风险。

华为能否在欧洲5G领域保持重要地位将部分由经济大国德国决定。德国目前仍在抵制华为的禁令。不过该国12月通过了一项法律，规定政府委员会将对新设备进行安全检查，并测试供应商信誉度。

华为在法国仍然占有重要地位。去年，该公司在巴黎一个高档社区开设了一个8000平方英尺（743平方米）的研究中心，并于12月表示2023年会在东部小镇Brumath开设其在中国境外的第一家生产厂。