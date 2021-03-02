孟晚舟案再开庭 就误导汇丰、程序滥用等辩论

加拿大法院当地时间周一（新加坡时间3月2日）继续举行华为CFO孟晚舟的美国引渡听证会，辩方反驳了检方对于孟晚舟误导汇丰控股的指控。检方称，孟晚舟在华为伊朗业务问题上，与关联公司的关系方面误导了汇丰。

据路透社报道，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院开始举行为期五天的听证会，辩方深入分析了导致孟晚舟被捕违反制裁规定的行为。孟晚舟也出庭。

辩护律师阿达里奥（Frank Addario）在新一轮听证会伊始即表示，汇丰负责监督与华为之间业务的全球客户关系经理知道华为拥有对Skycom Tech Co Ltd账户的控制权。

美国检方指控称，Skycom作为华为的关联公司在伊朗开展业务，而孟晚舟在华为与Skycom的关系方面误导了汇丰。检方指出，孟晚舟声称将Skycom售予了一个独立的第三方，实际上是售予了华为控股的一家母公司。

阿达里奥反驳称，汇丰银行员工电子邮件显示，有关华为控制Skycom的消息在路透率先报导这一关系之前和之后都已自由共享。

阿达里奥称，美国检方的证据称汇丰系根据孟晚舟的陈述做出决定，这“具有严重误导性，淡化了该行全球关系经理对情况的了解”。

因此，他们要求应推翻该引渡案。

加拿大检控官福莱特（Robert Frater）反对阿达里奥提出呈堂新证据的要求，强调这是关于引渡的听证会，不是法庭审讯。他并要求法官不要对银行职员是否知道华为与Skycom的关系“作出引申判断”。

福莱特辩称，孟晚舟的辩护律师在孟晚舟被引渡后，可在纽约南区法院的审判案上就此盘问银行职员。

另据央视新闻报道，法庭将连续五天就孟晚舟的律师提出的“程序滥用”申诉理由中的第一个分支，也就是政治驱动进行辩论。

这个阶段被称为法庭辩论阶段，与之前法庭听证阶段有所不同。顾名思义，法庭辩论阶段主要是检方和辩方律师就案件进行陈述，而听证阶段主要是听取证人提供的信息。不过，在这个阶段中，依然会有听证内容，因为此前的听证实际上只是对第二分支，也就是非法拘禁进行了听证。

在此之前，华为加拿大公司发表了一份声明表示，在这个阶段的法庭辩论中，孟晚舟的辩护律师将提出反对引渡的四个分支，分别为：政治驱动、非法拘禁、重大遗漏和错误陈述、违反国际习惯法。

政治驱动是指，在特朗普担任美国总统期间曾公开声称，愿以把孟晚舟引渡案作为谈判筹码，迫使中国接受美国的贸易条件，获取政治和经济利益。

非法拘禁是指，加拿大边境服务局(CBSA)和联邦警察(RCMP)在美国联邦调查局(FBI)的指使下，擅自改变法庭立即逮捕的命令，在温哥华机场对孟晚舟进行非法搜查并套取口供，非法对外提供这些信息等等。这些都是对孟晚舟宪章权利的侵犯。

重大遗漏和错误陈述是指，美国司法部向加拿大法庭提供的有关孟晚舟案的法律文件中，删除了关键证据，歪曲了事实，从而误导加拿大法庭。

违反国际习惯法是指，美方对孟晚舟的指控借用的是域外法权的概念，但是孟晚舟与汇丰银行均非美国公民和企业，双方之间的行为也没有对美国构成威胁，因此美国没有理由借用域外法权的概念对孟晚舟提出引渡。

按照法庭的排期，对“程序滥用”申诉理由第一个分支的辩论将在3月1日到5日持续五天，然后在3月份到5月份之间陆续对这四个分支继续法庭辩论。

孟晚舟案定于5月总结。