港47泛民成员案因被告晕倒凌晨暂停今早续审

香港47名泛民主派人士涉嫌违反《香港国安法》下“串谋颠覆国家政权罪”，当地法庭昨天开始审理这起案件，到了今天（2日）凌晨仍未完成，随后因有被告晕倒而喊停，并定在今早11时半继续审理。

综合香港《明报》和香港01报道，案件原定昨早11时开始，但延迟至接近下午1时才能开庭。在这之后，多名被告代表律师提到他们没有足够的时间与被告会面，法官决定将审讯押后，让辩方律师有足够时间与被告会面，案件最终在接近下午4时才正式开审。

报道称，由于涉案人数众多，到了今天凌晨1时，只有16名被告完成申请保释陈辞。其中一名被告杨雪盈在接近凌晨2时在法庭内晕倒，但随后恢复意识，杨雪盈也送院接受治疗。法官之后宣布将案件押后，早上11时半继续审理。

另外三名被告林景楠、谭凯邦和梁国雄随后据报也因身体不适，送院接受治疗。

美国和英国政府对这起案件高度关注，并呼吁香港特区政府释放被逮捕的民主派人士。

美国国务院昨天提到，香港泛民成员被拘留，显示《香港国安法》被用来压制异议人士。

据路透社报道，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者，美国呼吁香港释放仍被拘留的泛民成员，撤销对他们的指控，并说华盛顿继续呼吁北京停止破坏香港的自治。