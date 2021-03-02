澳洲逾10年来首次向港人发难民签证

澳大利亚内政部去年12月份和今年1月份的《在岸庇护签证（类别866）审批进度更新报告》显示，澳洲政府去年12月向不多于五名香港人批出了难民庇护签证，批出率为100%，即同一个月没有否决任何港人的申请。今年1月则没有港人申请获批。

据澳大利亚媒体SBS中文台统计，这是由2010年7月以来，超过10年内第一个向港人批出的澳洲庇护签证。

根据数据，这10年半以来，一共有560名香港人向澳洲政府申请庇护签证，其中近一半（270人）是在2019年6月的反修例冲突后申请。

被控暴动等三项罪名的香港人Elvis（化名）目前正流亡澳洲。他去年9月通过律师申请庇护签证，虽然未有任何消息，但他与律师讨论后相信“批出第一个后，有了案例便会加快，之后便会有第二个、第三个、第四个”。

他说，近一年香港的社会运动冷却后，曾担心国际对香港的关注减少，继而使澳洲收紧对港人申请庇护签证的审批，但现在有了先例，虽然明知每个个案是独立审批，但形容目前处境是“看见了曙光”。

根据澳大利亚内政部的数据，自从去年中《香港国安法》实施后，下半年（7月至12月）一共有106名港人申请了澳洲庇护签证，多过上半年（1月至6月）和之前一年同期的各有82个，增幅近三成。

《香港国安法》实施前后，澳大利亚外交部多次发声关注事件，指担心损害港人权利，并警告澳大利亚人该法诠译笼统，“你可以被递解出境，或遭押到中国大陆按大陆法检控”。

今年1月，香港警方引用该法拘捕逾50名民主派人士后，澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）分别独立及联同英、美、加三国发表声明批评。

澳大利亚内政部发言人表示，批准或否决一宗庇护签证申请的决定，是基于当局作决定时获得的最新资讯，而非申请时的资讯，并且是基于当时的国家资讯和申请人的个人情况，部门不会基于申请人的国籍而优先批出庇护签证。

“（当局审批）庇护签证申请的决定，会考虑庇护签证的批出准则，其中包括申请人是否难民，或他们在原来国家是否面临真正的重大伤害风险。”