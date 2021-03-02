中国煤炭企业债券发行跌至十年来最惨

去年11月永城煤电在境内债券市场意外违约后，境内煤炭企业发行人发债规模开始陷入急冻。

据彭博社报道，汇总数据显示，中国煤炭企业自去年12月以来，累计三个月仅发行了178亿元人民币（36.62亿新元）的债券，同比下降了87%，并跌至10年来同期最低。而今年煤炭企业偿债压力并不轻，全年境内外还将有2476亿元人民币债券到期。

在全球大宗商品牛市来临之际动力煤价格高位运行，煤炭公司盈利预期亦有改善，但永城煤电违约掀起蝴蝶效应，国企为主导的煤炭行业发行人重新受到债券投资人审视，庞大的到期债务压力下，今年煤企的再融资前景仍谨慎。

浙商基金固定收益部总经理助理刘俊杰说：“虽然目前煤企的盈利状况尚可，但相对于庞大的到期债务而言，煤炭销售获得的利润仍然相去甚远。”再融资困难问题的可能会持续到2021年年中，并受到“网红”煤企债券兑付压力是否缓解、相关政府及部门的表态和实质性行动、信用债违约事件是否减少等因素影响。

面对一级市场的冷清需求，山煤集团上周在电话会议中就对投资者说，鉴于目前煤企发债情况不太乐观，年内到期债券若不能在合意利率区间续发，将选择偿债。二级市场上煤炭债波动亦不小，以冀中能源集团为例，自去年11月以来一级市场公开债券融资已经暂停，虽然河北省国资委近期召开冀中能源集团和银行恳谈会，希望争取银行更大支持，但公司2021年10月底到期的“18冀中能源MTN003”上周跌至50元，创下近2个月最低。

此外中国还计划到2060年实现“碳中和”，高盛2月26日的一份报告中提到，如果煤炭需求急速下滑，很多煤炭和煤电企业可能会面临资不抵债，其贷款和债券的违约率也会提升，有研究人士认为到2030年煤炭企业违约率可能会超过20%。

刘俊杰说，投资者对政府支持意愿的固有预期受到动摇，而供给侧改革以来不少煤炭企业仍存在自身造血能力不足、债务负担重、债务结构不合理，“现阶段对于参与煤炭债的一级投标会非常谨慎。”