中国逾八成中小学生睡眠时长未达标

中国最新发布的一项调查显示，中国青少年睡眠不足现象继续恶化，95.5%的小学生、90.8%的初中生和84.1%的高中生的睡眠时长未达标。

据中新社报道，最新版心理健康蓝皮书《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》3月1日在北京首发，其“2009年和2020年青少年心理健康状况的年际演变”专题报告通过考察青少年的抑郁和睡眠状况在十余年间的演变趋势发现，青少年的抑郁检出率保持平稳，睡眠不足现象日趋严重。

青少年睡眠不足主要有两方面体现：一是上学日睡眠不足8小时的比例升高1个百分点。2009年，有47.4%的青少年在上学日的睡眠时长在8小时及以上，2020年这一比例只有46.4%；2020年青少年的平均睡眠时长为7.8小时，比2009年降低0.3小时。

分学段分析显示，有95.5%的小学生每天睡眠不足10小时，平均为8.7小时；有90.8%的初中生每天睡眠不足9小时，平均为7.6小时；有84.1%的高中生每天睡眠不足8小时，平均为7.2小时。

二是上学日睡眠时长随年级升高而呈现下降的趋势，周末补觉的现象呈现学段分化。相比十余年前，2020年各个学段青少年的睡眠时长均呈现下降趋势，小学和初中阶段在上学日平均睡眠时长减少约40分钟，高一、高二减少10至20分钟；小学生周末平均睡眠时长减少约12至25.2分钟，初一、初二年级减少约20分钟，初三及高中阶段下滑更为严重，减少40.2至51.3分钟。

该专题报告建议，以吃好睡好运动好为目标，全面培养健康的生活习惯，包括加大青少年对蔬菜和水果的摄入量、延长青少年上学日的睡眠时长和增加中小学生运动频率。同时，学校、家庭、社区、网络相结合，全面提升青少年的心理健康状况，包括学校要建立健全心理健康防治与干预体系、国家要建立健全心理健康防治与干预帮扶体系。

当天最新发布的心理健康蓝皮书中，“2020年大学生心理健康状况与需求”分报告显示，在调查中，大学生也普遍存在睡眠不足的问题，本科生中近七成、大专生中近五成报告有时会睡眠不足。

该分报告于2020年上半年对8447名(本科生3631人，大专生4816人)大学生进行调查发现，九成大学生认为自己的心理健康状况良好。评估显示，超过70%的本科生没有抑郁问题，约90%的大专生没有抑郁问题，造成这一差异的部分原因在于大专生运用人际支持调控情绪的情况好于本科生。

此外，这个分报告也提醒，本次调查发现，大学生心理健康状况总体良好，但一定比例的抑郁、焦虑等问题不容忽视。