中国将钢铝量与气候目标挂钩

中国继续将削减金属产量与广泛的气候目标明确挂钩，此举还将有助于精简饱受产能过剩困扰的钢铝等行业，减少对铁矿石等海外矿产供应的依赖。

据彭博社报道，本周末的全国人民代表大会和最新五年规划的发布预计将显示，北京正在加速努力实现到2060年实现碳中和经济的承诺。中国也在提倡自给自足，对于大宗商品而言，这可能意味着减少进口依赖的政策。

在全国人大会议召开之前，中国工信部几个月来至少已是第三次表示有意压缩钢铁冶炼能力，从而节约能源并减少钢铁行业的排放。同时，未能实现能耗目标的内蒙古将限制铝和钢的产量。

根据我的钢铁网信息，内蒙古是钢铁行业的边际生产者，但却是一个铝生产大省，占到全国产能的15%。高盛本周提高了铝价预测，部分原因就在于全球最大生产国的碳中和承诺造成的供应约束。

压缩中国钢铁产量造成的后果将超出中国的气候雄心。铁矿石价格仍然居高不下，对中国钢厂的盈利能力构成了负担。全球四大铁矿石企业有三个在澳大利亚，而澳大利亚可能在北京最不欢迎的国家之列。

彭博社评论说，铁矿石是澳大利亚最大的出口收入来源，尚未受到中国对其大量商品所施加的贸易限制，这恰恰是因为铁矿石对钢铁生产至关重要。减少铁矿石需求对澳大利亚经济造的打击，可能要比对葡萄酒、龙虾甚至煤炭施加的现行禁令更为严重。