人大代表建议明星一次吸毒终身禁演

中国全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉建议，将“一次吸毒，终身禁演”写进法律法规当中，整治明星涉毒乱象，促使娱乐圈形成不敢涉毒的良好风气。

据中新网3月1日报道，朱列玉表示，公众人物吸毒对社会，尤其是青少年群体造成极大的负面影响，树立不良榜样，影响青少年是非观的形成；允许吸毒艺人复出，会玷污娱乐圈风气。

规定“一次吸毒，终身禁演”，可以加大明星吸毒成本，形成一定的法律威慑，有利于毒品预防教育工作的有效开展，对净化社会风气、倡导健康价值观具有深远影响。

观察者网此前报道，中国演出行业协会网站2月5日发布新制定了《演出行业演艺人员从业自律管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》首次明确规定演艺人员应当自觉遵守的从业规范，涵盖遵守社会公德、坚守契约精神、尊重合作团队与合作对象等十项义务性、责任性条款，以及十五项禁止性条款。

《办法》第八条第四点明确规定，演艺人员不得组织、参与、宣扬涉及淫秽、色情、赌博、毒品、暴力、恐怖或者黑恶势力等非法活动。

此外，《办法》规定，“劣迹艺人”将受到协会会员单位1年期限至永久期限的联合抵制，且须在联合抵制期限届满前3个月内提出申请，经同意后才可继续从事演出活动。