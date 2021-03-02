旅英中国学者遭四名白人殴打

英国南安普顿大学一名中国籍讲师上周二（2月23日）傍晚在户外跑步时，突遭四名白人男子围殴，对方行凶过程中还叫他“滚回家去”。

据BBC报道，受害人是37岁的王鹏（Peng Wang，音译）。他忆述，四名施暴者先是对自己叫骂，使用了含种族歧视的词语，自己口头上反驳后，却遭到对方的攻击。

王鹏表示，自己被打倒在地后，对方还继续拳打脚踢，令他口鼻流血，手肘也需要接受治疗。

“我感到非常生气，因为这一点都不文明。我的脸受伤较重……地上也有很多血迹。”

育有一名孩子的王鹏在南安普顿生活了六年，在南安普顿大学担任金融管理讲师职位。他表示，自己注意到自美国前总统特朗普使用“中国病毒”形容新冠病毒后，身边针对亚洲人的种族歧视事件大增。

王鹏表示，如果英国的敌视环境没有改善，自己会考虑提前带家人回国。

当地警方表示，已逮捕一名涉嫌此案的23岁当地男子，目前嫌犯仍被警方拘留。警方也呼吁更多目击者上前提供信息。

汉普郡警区总警长达安达（Ricky Dhanda）表示，“任何在无知、偏见或仇恨情况下发生的罪案都是无法接受及不能容忍的”

南安普顿大学发言人则指案件令人厌恶，学校的学术人员在没有挑衅的情况下被攻击。发言人指出，校方目前正为王鹏提供支持，并与警方紧密联系。