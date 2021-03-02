消息：蚂蚁搁置对员工的股份回购计划

消息人士透露，蚂蚁集团现已搁置从现员工和前员工手中回购股份的计划，原因之一就是公司估值的不确定性。

据彭博社报道，知情人士透露，一些在蚂蚁集团原计划上市日期前不久加入公司的员工已经选择离职而无心等待IPO重启。其他满心指望IPO大获成功而事先买车买房的员工如今则面临着巨大的个人财务压力。

彭博社评论说，这种情形凸显出了蚂蚁集团在规模350亿美元（466.04亿新元）的首次公开募股(IPO) 受阻四个月后所面临的相互交织在一起的两大挑战：由于眼下监管层面迷雾重重，这家金融科技巨头的未来依然如同雾里看花，员工的士气也因此而面临巨大威胁。以信息尚未公开为由拒绝透露姓名的公司高管称，继4月份派发奖金后，公司将会面临一波员工离职潮。

自中国政府收紧金融科技行业监管以来，蚂蚁集团的前景已经日益恶化，对于这一点没有多少人心存怀疑，但是围绕监管新规的各种不确定性使得公司很难对潜在损失作出具体的估算。IPO受阻以来，彭博行业研究分析师 Francis Chan已经三次下调蚂蚁集团的估值预期，按其最新估算，该集团净值不到1080亿美元，比去年11月IPO计划所隐含的估值低了大约60%。

与此同时，另外几家与蚂蚁集团争夺人才的中国科技巨头的股价近几个月来却大幅攀升，让其手握股票期权的员工挣了个盆满钵满。主要对手腾讯控股在香港上市交易的股票过去四个月上涨了大约16%，电商巨头美团的股价上涨了25%。 快手科技自2月份上市以来更是飙升了173%。