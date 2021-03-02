中国科创板公司去年净利同比增近六成

上海交易所最新披露科创板2020年业绩数据显示，科创板全部232家上市公司整体业绩稳中有升，营业收入和净利润实现了双增长，共计实现营业收入3,314.67亿元（人民币，681亿新元），同比增长15.56%；共计实现净利润461.66亿元，同比增长59.92%。

据路透社报道，数据显示，营业收入100亿以上有五家公司，10亿-100亿有65家；营收增长率中位数为16%，七成公司营业收入实现增长，圣湘生物、东方生物、之江生物公司以12倍、八倍、七倍的增速位列前三。

净利润方面，10亿以上九家，1亿-10亿115家；净利润增长率中位数为21%，七成公司净利润实现增长，圣湘生物、东方生物、之江生物以65倍、20倍、17倍的增速位列前三。受新冠疫情、市场竞争加剧等因素影响，也有部分公司出现业绩下滑和亏损。

值得注意的是，重点细分行业业绩突出，集成电路行业的下游需求旺盛使得半导体行业景气度持续走高，合计26家，净利润增幅达154%；光伏行业受国家政策支持发展态势良好，业绩大幅提升，合计8家，合计净利润增幅达94%。体外诊断行业受疫情防控和医疗需求增加影响，部分检测试剂、检测仪器等医疗器械公司业绩爆发式增长，合计5家，合计净利润增幅达2020%。

此外，科创50指数成份公司2020年合计实现营业收入1736.18亿元，同比增长18%，占板块整体45%；合计实现净利润分别为231.75亿元，同比增长42%，占板块整体50%。