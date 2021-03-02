江苏足球俱乐部官宣停止运营 中国足协回应

3月1日下午15时，中国足协在官网发布《中国足球协会关于江苏足球俱乐部各球队停止运营的声明》。声明表示，中国足协对江苏足球俱乐部所发的停止运营公告表示遗憾，但尊重俱乐部的选择。

2月28日，上赛季刚刚取得俱乐部历史上首个中超冠军的江苏足球俱乐部，通过官方渠道正式宣布，苏宁停止运营江苏足球俱乐部。这份公告意味着作为投资方的苏宁已全面退出，江苏足球正式告别苏宁时代。

此前，江苏省足协有关负责人也就此事做出官方表态：“尊重投资人作出的决定，也对俱乐部停止所属各球队的运营表示关注和惋惜，同时呼吁广大球迷理性看待，继续支持江苏足球发展，共同营造良好环境氛围。”

江苏足球俱乐部的突然性“死亡”，实际上早有预兆。从2020年开始这家俱乐部就一直受到欠薪传闻的困扰，即便是中超夺冠后，没有庆功宴更没有冠军奖金。

就在2月19日时，苏宁集团的掌门人张近东就对外表示：不在零售主赛道的，就要该关的关，该砍的砍。距张近东表态不到一周时间，江苏足球俱乐部就迎来了官宣停摆。

值得一提的是，就在同一天，老牌球队津门虎俱乐部也没有在最后截止日到来前向中国足协上交准入材料，与江苏队相比，津门虎距离解散也只差一个官宣。

两家中超俱乐部的突然告急，让中国足协措手不及。有分析认为，这也进一步证明挤去市场泡沫已经到了中国足球界刻不容缓的地步。

从2010年，广州恒大抄底进入中国足坛算起，中国职业联赛开始进入“砸钱赚吆喝”虚假繁荣期。一方面，各中超俱乐部投入巨资在内外援转会市场上掀起一轮轮金融风暴，另一方面，却是无数投资人被巨额的输血投入慢慢拖垮，最终只能黯然退出。

据统计，在足球最为疯狂的10年间，有45支球队悄无声息地从中国足球版图消失，其中2020年更是多达16支。