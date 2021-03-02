日本吁请中国免除对日公民的肛拭子检测

日本官房长官加藤胜信昨天（3月1日）在记者会上呼吁中方免除对日本人进行肛拭子冠病检测。

据共同社报道，加藤胜信解释这是这是由于大使馆接到了“精神上痛苦很大”等来自部分日本人的意见。

加藤介绍称，目前还没有得到中方改变检测方法的答复。他表示为了免除检测“将继续努力”。

加藤胜信还表示，目前尚不清楚具体有多少位日本公民接受过这种核酸检测方式。

另据《环球时报》报道，在同日的中国外交部例行记者会上，日本广播协会记者也就此事提问。

中国外交部发言人汪文斌表示，中方根据疫情形势变化，按照相关法律法规，科学动态调整相关防疫措施。具体情况应向中方主管部门询问。

此前，曾有美国媒体报道称，一些美国驻华外交官告诉美国国务院，他们在中国接受了肛拭子检测。美国国务院发言人在回应《华盛顿邮报》问询时称，美国正在“评估所有合理的选择”，以确保“与《维也纳外交关系公约》保持一致的情况下，尽可能保留美国官员的尊严”。

中国外交部发言人赵立坚2月25日在回应此事时表示，经核实，中方从未要求美国驻华外交人员进行肛拭子检测。

中新社1月26日曾引述北京协和医院感染内科副主任曹玮，指中国此前并未将其用于大规模筛查性检测。在疫情流行区、高风险地区等病例数量较多的地区，肛拭子检测也会对人员需要隔离的时间和场所提出更高要求，“不太可能推广到全员筛查性检测”。