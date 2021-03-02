马斯克首度荣登胡润全球富豪榜首

在电动汽车热潮的推动下，电动汽车制造商特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）的财富增加，并以1万2800亿元人民币（2600亿新元），首度荣登胡润全球富豪榜首。

胡润研究院今天（2日）在官网发布的2021胡润全球富豪榜显示，去年的首富、美国亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）以1万2200亿人民币的财富滑落到第二，但在过去一年增加了2000多亿。

除了马斯克和贝佐斯之外，列入前十名的富豪依次为LVMH集团首席执行官阿尔诺（Bernard Arnault）、比尔·盖茨、面簿创办人扎克伯格、“股神”巴菲特、钟睒睒、印度富商安巴尼（Mukesh Ambani）、美职篮（NBA）球队洛杉矶快船老板鲍尔默（Steve Ballmer），以及法国富商皮埃奇（Bertrand Puech）和他的家族。

去年中国富商排行榜中排名第一的马云，三年来首次跌出前三，以3600亿元人民币的财富位列中国第四，全球第25位，比去年下降四个位子。

中国以1058位10亿美金企业家，领先于美国的696位，印度以177人排名第三。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“尽管受到新冠疫情的影响，但今年的财富涨幅是过去10年来最大的。过去一年，股票市场的繁荣和大量的新上市公司每周都造就了八位新的10亿美金企业家。”

胡润也说：“在电动汽车热潮的推动下，三个人在一年内增加了超过500亿美元（665亿新元），其中以埃隆·马斯克为首，增加了1510亿美元，而电商亚马逊的杰夫·贝佐斯和拼多多的黄峥各自增加了500亿美元。按照这个速度，预计在未来五年内，将有50多人突破1000亿美元大关。”

胡润提到，虽然与美国打了贸易战，但是中国新增了256位十亿美金企业家，成为世界上第一个拥有1000位已知十亿美金企业家的国家。