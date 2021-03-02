海底捞业绩大降90%股价却大涨

海底捞3月1日深夜“爆雷”，公告2020年业绩预期同比下降90%，一度登上微博热搜榜。

据《证券时报》报道，海底捞发布公告，该集团预期截至2020年12月31日止年度净利润相较集团截至2019年12月31日止年度的净利润约人民币23.47亿元（4.83亿新元）下降约90%。面对业绩断崖式下跌，海底捞在业绩预告中给出了两大原因：疫情防控对消费场所实施的限制对集团营运造成重大影响；因美元兑人民币的汇率波动而出现净汇兑损失约2.35亿元，其中的绝大多数为未实现的汇兑损失。

在疫情期间，海底捞停业长达46天，线下门店全县停摆。中信建投曾发布研报称，疫情估计为海底捞2020年的营收带来损失约50.4亿元。

2020年2月3日，海底捞董事长张勇在视频中透露，海底捞员工人数已经达到122405人，人力成本巨大。

仔细翻看财务数据，根据上半年数据推算，2020年下半年大致盈利约12亿，2019年下半年大致盈利14.36亿，同比下滑16.43%，相比2020年上半年亏损9.65亿，净利润下滑205.88%，三四季度经营情况确认底部反转。

最近海底捞包间安装摄像头引发热议。27日，总台央广中国之声记者就包间摄像头问题，询问了北京多个海底捞分店。“包间是安了摄像头的，公司要求我们必须无死角的对各方面进行查看，大厅也安装了摄像头。”海底捞工作人员表示，在监控内容的安全性上有制度约束。

此事件网友争议的焦点在于包间是否是“公共场所”，而海底捞客服此前表示，包间属于餐厅，也是公共场所一部分，安装摄影头为记录情况。不过，一些律师则认为包间不同于大堂，属于封闭空间，也是相对私密的空间，消费者在包间内的言行举止，属于私密活动，通常不愿意为他人所知晓，因此属于隐私的范围。

海底捞此前曾回复媒体称：为保障消费者用餐安全，各门店会结合门店特点安装监控设备，包括包间；同时，海底捞注重保护顾客隐私，公司对监控管理设有相关的制度、流程，同时通过技术手段强化管控，保障消费者权益。

作为3000亿餐饮巨头，海底捞仍然受资金追捧。3月1日，海底捞股价大涨近10%，总市值达到3649亿港元。2020年至今，海底捞股价的累计涨幅更是超过120%。

据悉，疫情并没有改变海底捞2020年的开店计划。仅2020年上半年，海底捞就逆势开店多达173家。据光大证券预计，2020年全年海底捞将新增门店525家，2021年海底捞有望继续保持较高的开店速度，预计新开门店数量有望超过600家。