华为时隔一月再次发债40亿人民币

华为投资控股有限公司（以下简称“华为”）时隔1个月再次发债40亿元（人民币，下同，约8.23亿新元），中国国内总规模将达230亿。

据每日经济新闻报道，中国货币网信息显示，3月1日，以下简称“华为”发行今年第二期中期票据，计划发行40亿元，期限为3年，发行日期3月3日至4日。

这已经是华为今年以来第二次发债，此前的1月29日，华为发行第一期中期票据，金额同样为40亿元。

再往前追溯，华为于2019年10月首次在国内发行30亿元中期票据融资，当年共发行了两次中期票据，总规模60亿元。2020年有发行四次中期票据，总规模90亿元。加上今年1月和此次拟发行共计80亿元中期票据，预计国内融资将达到230亿元。

对于此次发行中票拟募资40亿元，华为在募集说明书中表示，预计公司各项业务未来保持稳定增长态势，资金支出也将进一步增加。公司本次拟发行40亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。这与此前第一期发行中票时的表述相同。

信息显示，华为主体评级和债项评级均为AAA，此次拟发行中票的主承销商为工商银行，联席主承销商国家开发银行。

据说明书中披露的华为的资本规模和股权结构显示，相比华为2003年成立时的初始注册资本32.68亿元，截至2020年12月9日，华为注册资本已增加至340.5亿元，其中华为工会委员会持股99.19%，任正非持股0.81%。

公司通过工会实行员工持股计划，截至2019年末，员工持股计划参与人数为10.46万人，公司不存在实际控制人。

据券商中国分析，如果其他企业持续发债，可能是缺钱了，但是华为发债很大程度上外界理解为未雨绸缪。

华为披露的财务数据显示，华为2017至2019年及2020年上半年，公司合并口径实现营业收入5984.80亿元、7151.92亿元、8496.46亿元和4506.56亿元，同比分别增长15.52%、19.50%、18.80%和13.65%，2017至2019年年均复合增长率达19.15%。

此前，任正非对华为国内发债之事进行回应称，华为的资金比较宽裕，之所以发债：一是，必须在最好的情况下发债，增强社会了解和信任，不能到困难时再发债；二是，发债成本较低，低于4%，比较容易接受；三是，过去主要在西方银行融资，现在西方银行融资的管道慢慢不是很通畅，改换到国内银行融资。