印官员怀疑中国是孟买大停电幕后元凶

印度官员正在调查来自中国的网络攻击是否可能是去年孟买停电事故的幕后元凶。

《华尔街日报》引述印度马哈拉施特拉邦的官员表示，该邦网络部门的初步调查发现，有证据表明中国可能是去年10月份导致数百万人断电的停电事故的幕后元凶。孟买是马哈拉施特拉邦首府。

报道指出，这是印度金融中心孟买几十年来最严重的停电事故，当时火车被迫停驶，医院也不得不改用柴油发电机。尽管印度大部分地区都在为定期停电而苦苦挣扎，但孟买这个大城市长期以来一直以自己是印度少数几个不间断供电的城市之一而自豪。

该邦内政部长Anil Deshmukh表示，官员们正在调查停电与该邦电力公司服务器上的网络攻击激增之间可能存在的联系。他不愿单单针对中国，但表示调查人员已经发现了十多起特洛伊木马攻击的证据，也发现有可疑的数据转移到邦电力公司服务器上。

“有人试图从国外登录我们的服务器”，Deshmukh说。“我们将进一步调查。”

报道引述另一名邦政府官员表示，6月至10月间，有8GB的不明数据从中国和其他四个国家潜入了电力公司的服务器。这名官员称，被列入黑名单的IP地址曾数千次试图访问这些服务器。

从事网络犯罪调查的基金会Root64 Foundation的网络安全专家Amit Dubey称，国家支持的黑客越来越多地瞄准电网等关键基础设施，而不是具体的机构。

“现在几乎所有东西都依赖电力”，Dubey透露。他称，针对电力供应发起攻击会导致成百上千的工厂和火车等日常服务瘫痪。

Dubey也说，中国、俄罗斯和伊朗等许多国家都在利用由国家支持的黑客来攻击其他国家的电网。他指出，俄罗斯黑客曾在几年前成功切断了乌克兰首都许多地区的供电，并且近年来还攻击了美国的关键基础设施。

《华尔街日报》报道，印度是在美国网络安全公司Recorded Future周日发布了一份报告后发出的声明。周日的报告认为攻击来自与中国有关联的黑客组织有密切关联的力量，该公司认定这个组织是RedEcho。该报告还称针对印度电力基础设施的攻击出现激增。

报告指出，这些网络攻击可能是针对中印边境紧张局势升温做出的回应。在2020年6月的一次小规模军事冲突中，印度说有20名印度士兵被打死，中国说有四名中国士兵身亡，当时士兵们用石块、警棍和缠着带刺铁丝的棍棒彼此攻击。

但Recorded Future表示，无法直接将网络攻击与孟买停电事件联系起来，因为无法接触到任何可能被网络病毒侵入的硬件。

印度电力部表示，已经通过加强防火墙、屏蔽IP地址和使用杀毒软件扫描和清理系统软件来应对Recorded Future报告中描述的威胁。

电力部表示，管理国家电网的政府公司的任何运作功能都没有受到影响。

去年6月，印度马哈拉施特拉邦的网络部门整理了在印度发生的、可能是来自中国的网络入侵和大规模网络钓鱼攻击的信息，这些攻击重点针对基础设施、信息系统和银行部门。《华尔街日报》指出，一名高级官员当时表示，6月份在5天的时间里，至少有4万零300次这类的网络攻击企图，其中大部分可以追踪到中国的成都地区。