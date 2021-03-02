胡润榜：农夫山泉创始人问鼎亚洲首富

胡润研究院2日发布的《2021世茂港珠澳口岸城·胡润全球富豪榜》显示，农夫山泉创始人钟睒睒以5500亿元（人民币，下同，1131.78亿新元）的财富首度成为中国首富，也是第一位进入全球富豪榜前十的中国企业家，排名第七，并问鼎亚洲首富。

据中新社报道，67岁的钟睒睒成为中国首富并问鼎亚洲首富，得益于2020年9月农夫山泉在香港上市。钟睒睒还创立了另一家上市企业，疫苗生产商万泰生物，目前市值超过100亿美元，这使他成为当今世界上为数不多的创立了不止一家价值100亿美元以上企业的企业家之一。此外，钟睒睒取代印度信实工业集团董事总经理穆克什·安巴尼成为亚洲首富。

在中国富豪榜单中，腾讯创始人马化腾财富增长70%，以4800亿元排名第二，41岁的拼多多创始人黄峥财富增长283%，以4500亿元排名第三，而阿里巴巴集团创始人马云及其家族三年来首次跌出前三，排名第四，38岁的字节跳动创始人兼全球首席执行官张一鸣位列第五。

这也是自胡润全球富豪榜发布以来，首次没有房地产企业家进入中国前十。居住在中国的上榜企业家总财富为29万亿元，比去年增长73%。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“在过去的一年里，中国新增了256位十亿美元企业家，成为世界上第一个拥有千位已知十亿美元企业家的国家，有1056位，超过了排在其后的美国、印度和德国三个国家的总和。在过去5年里，中国新增了490位十亿美元企业家，而美国为160位。”