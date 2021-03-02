剑指总统大位 赵少康拒当“专职党主席”

2月初中广集团董事长赵少康宣布回归国民党角逐党主席，并剑指总统，让国民党内的党主席选举引发热议，但因为国民党在大选上多次落败，党内出现改革声浪。赵少康的潜在对手智库副董事长连胜文就提出“专职党主席”的想法，表示未来党主席不应提名自己参选总统。对此，赵少康今天（3月2日）表示，如果规定成真，那他就不选党主席了。

据中时新闻网报道，连胜文今天在社交媒体上表示，国民党过去几年来，许多内部纷争，都是源自国民党主席在掌握了党机器之后，开始想要去竞选或提名自己担任公职，尤其是总统！从而引发党务不中立，党主席滥用党部资源，任意修改党章制度为自己量身订做，等等重大争议！最后党内实质分裂，导致各种重大选举都是败在国民党自己无法团结，让支持者痛彻心扉！

因此，连胜文认为，未来党主席不应该再去争取公职选举提名，“特别是总统”，并以超然的立场，全力确保党内各项提名作业公平公正公开。他指出，若是党主席执意参选，应请辞由副主席代理党务，以彻底维护提名的公平性。

赵少康受访被问到连胜文提出的想法时，表示如果国民党真的修改党纲，如连胜文所说，党主席不能选总统，那他就弃选党主席，他也表示“反正现在也没资格参加”，明确表态他的目标不在党主席，而是在总统大选。