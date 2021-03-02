中国疫苗接种率现不及4% 计划6月达40%

中国计划在今年6月结束前为四成人口进行冠病疫苗接种，中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山预计，全球需至少两到三年才有可能通过疫苗接种计划，形成集体免疫力。

钟南山昨晚（1日）在由布鲁金斯学会和清华大学联合举办的研讨会上透露，中国是仅次美国后，冠病疫苗注射剂量最多的国家。但以人均接种率计算，中国的疫苗接种率目前不到4%，接种率最高的国家分别是以色列（92%）、阿联酋（60%）、英国（30%）和美国（22%）。

他提醒，目前世界控制疫情的关键，是尽快进行疫苗接种计划。“疫苗接种的时间拖得越长，就会出现更多的变异病毒，这将带来巨大挑战。”

中美多名医疗与公共卫生领域的重量级专家，也在这场名为“快速复苏的正轨：中美新冠疫情防控与治疗合作”的研讨会上，呼吁中美加强抗疫合作；其中包括华山医院感染病科教授兼主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏、中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友、 中国疾病预防控制中心主任高福、美国疾病预防控制中心前主任费和平（Tom Frieden），以及哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院感染与免疫中心主任利普金（Ian Lipkin）。

张文宏在会上指出，全球冠病疫苗的分布非常不平均，各国也缺乏统一的公共卫生策略，这种做法难以维续；世界总有一天会重新开放，届时情况将极为复杂，因此中美必须加强抗疫合作，在疫苗接种和相互认证方面，为全球树立榜样。

他也强调，全球目前也面对冠病病毒变异的威胁，疫苗的有效期限和多样性为全球带来挑战，因此世界必须在抗疫策略上取得共识。

