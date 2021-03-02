蔡英文称台湾今年GDP增速预计超4％

台湾总统蔡英文今天（3月2日）表示，台湾今年经济成长预测不错，应会超过4%，因此希望获利良好的企业可以为劳工加薪。

据中时新闻网报道，蔡英文今天接见八大工商团体表示，预期台湾未来整体经济情况会持续稳定成长，因此希望员工能与企业一起分享经济成长的果实，也会更乐意一起来打拼。

蔡英文致词时表示，去年一整年，在全球整个经济大环境都受到疫情冲击的情况下，台湾反而逆势成长。除了要感谢人民共同团结防疫，她也要感谢业界领袖，在整个疫情期间都非常关心台湾的未来，积极向政府提出许多建言。

她说，最近大家在新闻上也都看到，全球各重要工业大国希望台湾能够协助他们解决芯片缺货问题。这也显示台湾的产业实力已在世界供应链，尤其是在很多战略物资的生产上，都已经占有非常关键的地位。

她说，接下来要在这些基础上，继续推动六大核心战略产业，并且将台湾打造成全球高阶制造中心、半导体先进制程中心、高科技研发中心与绿能发展中心。

台湾去年的经济成长率，不但领先所有已开发国家，也连续两年蝉联亚洲四小龙第一名。

蔡英文强调，今年的经济成长预测也不错，应该会达到4％以上。我们预期未来整体经济情况会持续稳定成长，因此也希望获利良好的企业可以为劳工加薪，让员工都能一起分享经济成长的果实，也会更乐意一起来打拼。

她说，在后疫情时代的全球竞争，台湾要脱颖而出，也绝对需要业界先进和政府共同携手努力、集思广益，也请企业不吝对政府提供更多建言