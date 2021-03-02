美媒：“零号病人”指向武汉另一个市场

世界卫生组织（WHO）调查人员正在寻求有关武汉第二个农贸市场的信息。此前，“零号病人”告诉他们，他的父母曾在此购物。“零号病人”指的是首个被正式确诊的冠病病例。

《华尔街日报》透露，中国政府有关部门自去年年初以来一直表示，首个确诊病例是2019年12月8日患病的一名陈姓武汉居民，该病例与华南海鲜市场没有关联。华南海鲜市场与许多早期感染病例有关。

据报道，上述病例和更多的最新证据令WHO专家组得出结论：冠病病毒可能在更早的时候在其他地方首先从动物传染给了人类，待华南海鲜市场暴发疫情之时已经传播到了整个武汉。

据WHO专家组的三名成员称，在该团队最近对武汉进行为期四周的探访期间，上述零号病人与他们进行了会面，并告诉他们，他的父母曾去过当地另一个社区农贸市场。

这些专家组成员表示，这名男子在与WHO调查人员会面结束时披露了这一情况，他们无法辨别这是哪个市场，也没能获得更多细节。据报道，专家组成员未作进一步的评论。

美国有线电视新闻网（CNN）早前采访WHO专家组成员达萨克（Peter Daszak）时，首次报道了调查人员对零号病人父母的兴趣。达萨克称，该患者父母的冠病病毒检测呈阴性，但中国当局仍应追踪他们在该农贸市场上的接触者。

报道指出，无法确定零号病人父母何时接受的检测，也无法确定他们是否接受了聚合酶链式反应（PCR）检测或抗体筛查。PCR检测可以查出当前的感染，但不能检测到以往的感染，而抗体筛查可以查出过去是否感染过该病毒，但抗体也可能随着时间的推移减弱到无法检测到的水平。这两类检测在2019年12月初时都还没有，因为当时病毒尚未被识别出来。

WHO专家组成员希望查明该农贸市场，以了解是否有野生动物在那里出售，并确定自2019年12月以来的174例确诊病例中是否还有更多病例或更早的潜在病例与该市场有关。

《华尔街日报》表示，WHO专家组和中国同行已经确定，这174个确诊病例中的一些病例与华南海鲜市场以外的市场有联系，但他们没有给出这些市场的名字。

报道并说，据当地政府称，拥有1100万人口的武汉有大约400个农贸市场。居民们表示，其中有几个市场把野生动物当作肉类或传统药材出售。商贩们说，货物经常在华南海鲜市场和其他市场之间进行交易。

“我们需要对早期病例进行更多研究，”WHO专家组负责人恩布雷克（Peter Ben Embarek）告诉《华尔街日报》。“这是我们对新工作的建议之一。”

美国对外关系委员会（Council on Foreign Relations）全球医疗问题高级研究员黄延中表示，这“凸显了WHO专家组继续其中国部分调查的必要性”。他说：“考虑到他们工作的复杂性和重要性，一个月的时间不足以得出任何结论性的调查结果。”

WHO将在未来几天发表一份关于此次武汉之行的总结报告，预计该报告将包括一系列关于冠病疫情起源研究的建议。据WHO专家组成员称，该报告将呼吁进一步研究那些最早出现的病例和潜在病例，包括推定的零号病人及其家属。

WHO专家组成员表示，预计此行的完整报告将在几周后发布。

同时，国际社会对此次疫情源头的争议再起。在《华尔街日报》早前报道中国没有分享确诊病例或潜在早期病例的原始数据后，美国对中国缺乏透明度表示担忧。

北京的回应则是指责美国削弱WHO权威，并重申冠病病毒可能源自其他国家并通过进口冷冻食品传播到武汉。

不过，中国国家卫生健康委员会新冠疫情专家组组长梁万年在WHO调查结束后的新闻发布会上承认，最早的174例确诊病例中，部分病例与武汉的其他市场有关联。

中国政府有关部门最初认为华南海鲜市场是疫情源头，因为许多最早的确诊病例曾经到过该市场或在那里工作，市场内的一些摊位售卖以往曾经传播冠状病毒的野生动物，此外从该市场取得的环境样本也测出冠病病毒阳性。

WHO科学家和其他专家长久以来都认为，这种冠病病毒最有可能起源于蝙蝠，并通过农场或市场里的另外一种动物传播给人类。

WHO调查人员说，他们在探访武汉期间确认，华南海鲜市场至少有两种可携带这种冠病病毒的动物，即鼬獾与兔子，这呈现了疫情起始的一条可能路径。



