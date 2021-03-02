江启臣：不急于与习近平会面

在野的国民党主席江启臣今天（2日）表明，他不急于前往中国大陆，与中共总书记习近平会面，并认为北京提议台湾接受中国大陆的统治，在台湾“没有市场”（no market）。

江启臣告诉路透社，他并不急于跟随前任党主席的脚步，前往北京与习近平会面。时任国民党主席连战2005年曾在中国大陆与时任中共总书记胡锦涛会面。国民党前主席朱立伦和洪秀柱则分别于2015年和2016年，在中国大陆与现任中共总书记习近平会面。2015年11月，当时是台湾总统的马英九，在新加坡与习近平会面。

江启臣在国民党总部说：“我们可以等到更好时机，无需坚持。这不仅仅是为了会面而举行，也必须有意义且尊重各方。”他提到，冠病疫情让出行计划难以执行。

江启臣也说：“时机必须是正确的，但更重要的是，必须要有平等与尊严的先决条件，而且必须对台湾有利。”

江启臣提到，国民党与中国共产党保持日常联系，但没有高层级别的沟通。他认为，自2015年的习马会后，政治信任已“崩溃”，细小问题也演变成台北和北京之间的骂战（slanging matches）。

江启臣表明，他无意竞选台湾总统，宁愿充当选择2024年国民党籍总统候选人的造王者。

江启臣认为，中国大陆是台湾面对的主要威胁，并说中国大陆提议通过“一国两制”和高度自治来吸引台湾，在台湾是“没有市场”的。