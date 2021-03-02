林郑后天赴京 出席人大会议开幕式

香港特区政府表示，行政长官林郑月娥将于本周四（3月4日）前往北京，出席中国全国人大会议开幕式。

综合《星岛日报》、文汇网报道，特首办公室指出，林郑将经深圳前往北京，翌日列席全国人大会议开幕式。特首办公室主任陈国基也会随行。

特首办公室称，林郑本周日（3月7日）将经深圳返港。在她离港期间，由政务司司长张建宗署理行政长官职务。

中国两会（全国人大、政协年会）将于本周四、五（3月4日、5日）在北京召开。

此前，港媒已不断传出全国人大将修改香港选举制度，确保参选人都是“爱国者”的消息；中国官方也频繁重申“爱国者治港”。

有中国大陆背景的香港《紫荊》杂志3月号，昨天刊登了中国全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙2月22日在全国港澳研究会举办的“完善一国两制制度体系，落实爱国者治港根本原则”专题研讨会上的致词文稿。

文中点名批判壹传媒创办人黎智英、香港大学法律学院前副教授戴耀廷，以及前香港众志秘书长黄之锋是“反中乱港分子当中的极端恶劣者”，并表示“要对他们的违法行径依法给予严惩”。

夏宝龙强调，“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义，回归中国后的香港要由爱国者治理，香港特別行政区的政权要掌握在爱国者手中。

他指出，爱国者必然真心维护国家主权、安全、发展利益；必然尊重和维护国家的根本制度和特区的宪制秩序；必然全力维护香港的繁荣稳定，不做损害香港繁荣稳定和市民福祉的事。