茅台股价下挫4.63% 牛年累跌逾20%

贵州茅台今日（3月2日）收跌4.63%，股价报2028元（人民币，下同，约417.5新元），牛年累计下挫逾20%，进入技术性熊市。

据第一财经、路透社等报道，一直备受外资青睐的白酒股拖累消费指数下跌。贵州茅台下挫4.63%，周一为上涨1.66%。五粮液下跌2.88%。

中国银保监会同日表示正在研究管理资金流入和防止市场动荡的计划，外资抛售导致消费股领跌大盘。

中国银保监会主席郭树清周二称，很担心国外金融市场泡沫会破裂，继续研究怎么采取更有效的办法，一方面鼓励资本要素自由流动，一方面不要造成国内金融市场的波动。

受此影响，沪综指抹去盘初涨幅，收跌1.21%至3,508.59点。

沪深300指数收跌1.28%，沪深300主要消费指数收跌2.85%，沪深300金融地产指数收跌1.02%，沪深300医药卫生指数收跌2.28%。

路孚特数据显示，外资通过股市互联互通机制净卖出A股。

由于担心政策收紧，中国股市最近几个交易日承压。投资者现在关注的是全国人大会议，会议将为经济复苏指明方向，并公布十四五规划。

深成指收跌 0.7% ，创业板指数收跌 0.93%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.13%，日股日经指数收跌 0.86%。