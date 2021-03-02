蚂蚁董事长试图平息员工不满 承诺公司最终会上市

面对员工的不满情绪，中国金融科技巨头蚂蚁集团执行董事长井贤栋表示，集团最终将实现上市，并且公司将设法帮助员工把手上的部分股份变现。

《华尔街日报》今天报道，据看到蚂蚁内部网站的人士透露，在蚂蚁内部网站上，有员工发帖询问公司的未来以及如何计划留住人才的问题，井贤栋回复称，公司管理层正在梳理薪酬和激励体系，并且正在为员工制定一套“短期的流动性解决方案”，该方案将于4月份生效。

报道引述知情人士透露，该解决方案很可能涉及一项从员工手中买回部分股份的计划。

去年11月初，中国监管机构叫停了蚂蚁在香港和上海的重磅首次公开募股（IPO）；《华尔街日报》指出，该集团员工自那以来一直士气低落。

蚂蚁有1.6万多名员工，其中很多人都获得了基于股票的薪酬，他们等着从蚂蚁上市中获得一笔意外之财。去年秋天准备上市时蚂蚁的估值超过3000亿美元（下同，约3997亿新元）。这比2018年年中蚂蚁进行上一轮私募融资时1500亿美元的估值增长了一倍。

报道称，蚂蚁目前被迫整改业务，减少风险较高的业务活动，完全遵守可能会抑制其增长和盈利能力的金融监管规定。该公司旗下拥有热门支付软件支付宝。投资者和分析师预计蚂蚁的估值将因此降低，该公司正计划彻底将其业务改组为一家金融控股公司，并将由中国央行监管。

井贤栋也在这份回复中说：“蚂蚁肯定会成为一家公众公司，我对此始终充满信心。”他同时强调，当前的首要任务是按照监管要求整改业务。这是自蚂蚁上市计划搁浅以来，该公司高层首次对全体员工以及他们对公司未来的担忧表态。

据看到通知的人士称，井贤栋表示，蚂蚁一直在与监管部门就整改计划进行密切讨论，整改将解决公司治理、成立金融控股公司和支付业务等问题，但没有作出详细说明。

井贤栋说，蚂蚁不会因为这次整改变得孱弱，而会更加健康、更大发展格局。