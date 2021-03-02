报告：美国仍是中国学生留学第一目的国

报告显示，冠病疫情并未明显影响中国学生出国留学的实际需求，中国出国留学人数持续保持正增长，“在地留学”成为疫情期间新的替代性选择。而且美国仍然是中国学生出国留学的第一大目的地国。

据中新社报道，由全球化智库（CCG）与西南财经大学发展研究院共同编著的《中国留学发展报告（2020至2021）》蓝皮书显示，冠病疫情在全球的持续蔓延，虽然给中国学生选择出国留学带来了一定的消极影响，但中国学生对于国际化优质高等教育的需求并未发生根本性改变，出国留学仍是重要的发展方向，只是会在全球疫情蔓延期间有所延迟。

报告显示，美国仍然是中国学生出国留学的第一大目的地国。值得注意的是，虽然近15年来赴美留学人员总数持续增加，但其增长率自2009至2010学年以来持续下降的态势并没有明显改变，从2009至2010学年的29.9%下跌至2019至2020学年的0.8%。报告分析，中国学生赴美留学人数或遇拐点，出国留学目的地多元化时代即将到来。

报告指出，受疫情和国际形势影响，出国留学短期内受到一定阻碍；与此同时，在中外合作办学高校中学习的“在地留学”正在成为新的替代选择。特别是冠病疫情期间，中外合作办学的实体机构以及具有良好合作关系的中外合作办学项目的中方院校，正成为本应在海外合作院校学习的中国学生开展线上和线下学习的重要载体。