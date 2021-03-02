英国大使称外媒在华被歪曲报道

英国驻中国大使吴若兰（Caroline Wilson）今天（2日）在大使馆微信公众号发文，声称外国媒体在中国正在被歪曲报道，而这掩盖了这些媒体发挥的积极作用。中国外交部回应时说，中国鼓励媒体依法进行舆论监督，并反对意识形态偏见。

吴若兰在文章中以英国记者就英国大使馆去年从武汉撤侨的工作撰写文章，揭示为何并非所有英国公民成功登机的问题所在作为例子，来强调外国媒体在中国的行为是独立的，并对本国政府和中国政府的行为进行了监督。

吴若兰称，中国官方媒体最近几周不仅发表关于攻击外国记者的报道越来越多与指控外国记者反华。吴若兰说：“这些报道声称，包括英国媒体在内的外国媒体的批评报道证明了他们不喜欢中国。”她也点名《中国日报》，指该报“最近”将他们形容为“憎恨中国者”。

吴若兰认为，中国媒体也能秉承“舆论监督”的原则提供一些批判性的报道，但这些媒体只能在政府允许的条件下进行批判性报道。

吴若兰的文章因“违反《微信公众平台运营规范》”，已无法在微信上分享，但还是能够通过大使馆微信公众号阅读到这篇文章。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌随后在例行记者会上说，中国一直对包括英国媒体在内的外国记者赴华报道持开放和欢迎态度，为外国记者在华工作生活提供便利，并强调中国反对的是借新闻自由炮制假新闻和违反新闻职业道德的行为。

汪文斌说：“中国政府鼓励媒体依法进行舆论监督，保障新闻从业人员的合法权益，保护新闻出版单位的知识产权等内容。”