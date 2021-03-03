港63岁患长期病男子死亡 曾接种科兴疫苗

香港一名63岁男子上个星期五（2月26日）在佐敦官涌体育馆社区疫苗接种中心接种科兴疫苗后，两天后出现急性呼吸困难，自行前往伊利沙伯医院接受治理，同日证实死亡。

综合香港电台与网媒香港01报道，香港卫生防护中心总监林文健说，当局非常关注事件，并向死者家属致以深切慰问，并多次重申事件与接种疫苗的因果关系仍然未确立。当局已按既定机制，将个案交由疫苗临床事件评估专家委员会进行因果关系评估。

林文健多次被媒体询问是否应该暂停接种计划，他说，疫苗经专家委员会评估后，认为相关效益大过风险，并称不能随便停顿疫苗接种计划。

被问及市民如何能够确定到自己的长期病是否稳定，适合接种疫苗，林文健称市民若不确定，例如有过敏史，都可先咨询医护意见，也可在政府的疫苗专题网站找到资料。他认为，市民在预约、接种中心都有相关资讯提供，接种疫苗后也有30分钟观察，已将安全保障做到最大。

伊利沙伯医院副行政总监陈伟文说，死者本身有糖尿病，高血压，慢性支气管炎，入院时在急症室有表示曾接种疫苗，但在他入院后情况急转直下，相关医护人员急救时，临床表征与慢性支气管炎相符，也未见与接种疫苗的不良反应有关，过程未见过敏情况，但认为沟通上可以加强。

至于会否建议有慢性支气管炎的人士暂时不要接种疫苗，林文健说，如有严重慢性不受控疾病，或严重神经系统疾病等人士，就不应接种，市民如有疑问，在接种前可谘询家庭医生或医护人员。