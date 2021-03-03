遏阻中国 美军印太司令部申请加倍“太平洋威慑计划”拨款

美军印太司令部周一（1日）向国会递交预算报告，促请国会加倍为 “太平洋威慑计划”拨款，以应对中国越来越大的安全挑战。

据美国之音报道，根据防务报刊获得的报告摘要，印太司令部提议将“太平洋威慑计划”的拨款从2021财年的22亿美元增加到2022年财政年度的46亿美元，并计划在未来五年中为这项计划投入273亿美元。

印太司令部计划利用这项专款添置新的导弹防御系统，部署雷达站和新的通讯卫星，并在印太地区修建新的训练基地。

报告向国会解释，美国需要在西太平洋第一岛链分散建立能经受敌人攻击的精准打击作战网络，在关岛部署地基神盾导弹防御系统，在太平洋岛国帕劳部署战术多功能雷达，并且在地区各处建立多个作战领域训练基地以便美军和盟军可以一起训练、共同作战。

印太司令部司令戴维森上将(Admiral Phil Davidson)周一在夏威夷州举行的一个防务论坛上提到这份报告时说，“我们必须让北京相信，使用武力达到目标的代价实在太高。”

在特朗普政府执政的最后一年，美国国会在通过国防授权法时启动了新的 “太平洋威慑计划”（Pacific Deterrence Initiative）。参议院军事委员会在法案摘要中说：“‘太平洋威慑计划’将向中国和任何潜在对手以及我们的盟友和伙伴发出强有力的信号，那就是，美国深切致力于捍卫我们在那个地区的利益。”

拜登上任总统不久后亲自到五角大楼宣布成立中国工作组，目的是审视美国在印太地区的战略与军事态势，以应对中国构成的日益严峻的挑战。美国防部长奥斯汀在今年1月参议院举行的提名确认听证会上说，中国是“我们面临的最令人担忧的竞争对手”。

防务观察人士们认为，各种迹象显示，拜登政府将维持对中国的强硬立场，并以维持美军在印太地区强大军力作为实施这项策略的关键。