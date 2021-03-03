钟南山对话福奇：疫情防控需要全球合作

中国工程院院士钟南山昨晚（2日）在广州出席由爱丁堡大学组织举办的国际疫情防控专家研讨会，与美国著名传染病学专家福奇博士进行了连线对话，探讨全球抗疫合作等话题。两人一致认为，疫情防控需要全球合作。

据新华社报道，钟南山指出，冠病是全人类的敌人，假如病毒还在个别国家蔓延，疫情就不可能在全世界得到控制。想终止这个疫情，就需要由每个国家的决策层基于科学、基于证据去进行恰当的决策，大家都尽最大的努力，所以需要全球的团结。

福奇说，全球合作之所以重要，第一个原因是出于道义责任，第二个原因在于病毒变异。仅仅一个国家的成功防疫是不够的，如果不开展跨国合作，病毒会在跨国传播中快速变异，反过来又会冲击已经成功防疫的国家。

他说：“很清楚的一点就是我们要保持这种团结合作的精神，用这种精神来推进全球卫生健康网络的工作，应该要让每一个国家都参与到这个过程中，而且每一个国家都在这个过程中学习和吸取这些痛苦的经验和教训，十年之后、二十年之后，我们都不能忘记经验教训。”

福奇认为，之前全球合作也有一些成功的例子，比如麻疹和脊髓灰质炎，无论是大范围还是小范围，都有各方面的例子。“所以具体到冠病防治，我觉得没什么理由不产生成功的例子。”

针对众说纷纭的“群体免疫”，钟南山认为不能够用一些不科学、不人道的“自然免疫”手段达到群体免疫效果。“随着疫苗的研发和陆续上市，我觉得至少要有两至三年的时间才能实现世界范围内的群体免疫”。

福奇认为，面对疫情，经济停摆和恢复必须要同公共卫生防疫的要求匹配起来，至于如何找到经济和防疫之间的平衡，需要多方努力，包括社会科学、政治科学界联合起来，找到真正有效的解决办法。

在谈到疫情应对的经验和教训时，福奇认为，我们不能够操之过急，如果操之过急，恢复所谓的“正常的生活”，我们就很可能会面对疫情的反扑，就可能会有很大的风险，但如果动作太慢，也可能会是一个痛苦而缓慢的过程。

钟南山同意福奇关于“重启经济不能操之过急”的观点。他指出，去年全球许多国家的GDP都有所下降，中国的GDP在去年上半年也有所下降，但在下半年恢复了正常的经济发展。“我们花了很长的时间在考虑什么时候能够复工复产，去年一直到疫情基本得到控制2个月后，我们才重新开放经济活动及复课。在这方面我们做出很严格的规定，一些国家过快地复工复产，疫情就再次反扑，这是很多其他国家的人民所经历的问题。”

对于未来一年的预测，福奇说：“在一年之内，我们不可能让全世界的人都打上疫苗，但我预测我们已经能够较好地控制疫情了，我们已经采取了一些措施，有一些步骤让我们逐渐取得了正常的社会生活，我们的经济能够复苏，而且社会也能够得到一个比较良好的发展。我们的跨国境的旅游、旅行也能够重新出现。”

钟南山说：“我个人对未来还是很乐观的，因为我们的方向是对的，大部分国家目前的传染病例正在减少。一年以后会是什么样还很难预测，但一年以后所有的情况都会比现在要更好，”钟南山说，“全世界各地的专家还需要通力合作，能够开发出新的药物、新的抗体、新的更有效的疫苗，这些都是我们要恢复正常的社会生活的必要前提。”