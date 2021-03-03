蚂蚁高管：4月实施方案缓解员工流动性压力

中国金融科技巨擘蚂蚁集团正准备推出流动性支持政策，以缓解员工因上市未果而遭遇的流动性压力。蚂蚁内部人士周二称，蚂蚁集团董事长井贤栋上周在公司内部平台上回复员工问题时称，4月份开始，将会有缓解员工流动性的方案实施。

据路透社报道，其中一位蚂蚁集团员工透露：“只说是缓解大家流动性的解决方案，大部分人会认为这个方案就是股份回购；但会不会有其他措施，具体内容是什么，可能要等4月份才知道。”

该员工称，去年7月份开始，蚂蚁集团即已停止对员工股份的回购，以准备即将来临的IPO；去年11月上市暂缓后，“回购一直没有恢复，一直延续到现在。”

另一位蚂蚁集团内部人士说，蚂蚁也会重新研究员工薪酬和激励体系，同时从4月份开始启动短期的流动性解决方案。

据彭博资讯周二引述知情高管的话报导，蚂蚁集团已搁置对现有员工和离职员工的股份回购计划，部分因公司估值存在不确定性。

中国监管层去年11月初叫停蚂蚁集团创纪录的IPO，此后蚂蚁集团在监管要求下进行整改，最新消息是其准备将小额贷款业务的大部分转入消费金融公司。

中国银保监会主席郭树清周二在国新办新闻发布会上称，考虑到历史原因，对于金融科技平台公司的各种约束设置了过渡期，但最多两年就要回归正轨。