中国政协委员建议男女法定婚龄降至18岁

中国“两会”即将召开，全国政协委员鲁晓明在接受记者采访时表示，他将向大会建议修改《民法典》1047条的规定，将结婚年龄规定为"结婚年龄，不得早于18周岁"。

据信息时报报道，鲁晓明也是民建省委会副主委、广东财经大学法学院副院长，他指出，当前，中国的法定结婚年龄为男满22岁，女满20岁。这一结婚年龄立基于上世纪80年代人口急遽膨胀、人口增长远超社会承载能力的现实国情。经过几十年晚婚晚育的宣传教育，中国生育观念已发生根本改变。少生优生成为占主导的生育观念，受此影响，中国生育率已低于世界平均水平，人口老龄化加剧，代际人口失衡现象越来越严重。

鲁晓明认为，从生理发育角度来看，一般情况下，女子14岁、男子16岁左右就基本发育成熟。过晚的结婚年龄使生理发育成熟的青年人需要经历6年以上的婚姻等待期，不仅造成人为的禁欲，对公民权利形成不必要的克减，而且导致非婚同居等婚外性行为泛滥，影响婚姻的严肃性，对结婚登记等中国婚姻制度构成冲击。同时，将法定结婚年龄限制在不超过18岁的水平是世界通行做法。

鲁晓明指出，中国民法规定的自然人完全民事行为能力年龄为18岁。结婚作为影响深远的民事行为，行为人应具有完全民事行为能力。同时将结婚年龄规定为男女均满18岁能够避免对现行教育体系构成冲击。为此，他建议修改《民法典》1047条的规定，将结婚年龄规定为"结婚年龄，不得早于18周岁。"