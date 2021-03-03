中国首例高空抛物案 女子扔菜刀获刑六个月

中国江苏省常州溧阳市人民法院前天（3月1日）审理了一宗高空掷物案件，被告人徐某某犯高空掷物罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元（人民币，下同）。这是中国首例高空抛物罪案件。

据《北京商报》报道，2020年某日，溧阳市家住三楼的徐某某与王某某因言语不和发生争执，徐某某一时激愤，从厨房拿出一把菜刀，王某某上前夺刀未果，徐某某将菜刀抛掷到楼下公共租赁房附近。楼下居民发觉后向楼上质问，徐某某听到质问声后，又去厨房拿第二把菜刀，王某某再次上前夺刀未果，徐某某又将第二把菜刀抛掷到楼下公共租赁房附近，楼下居民报警。

法院审理后认为，被告人徐某某高空抛物行为虽未造成人身伤害或重大财产损失的严重后果，但其从建筑物抛掷物品行为已经构成高空抛物罪。

中国《刑法》第291条之二第一款规定，从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

近年来中国高空抛物事件屡见不鲜。中国裁判文书网显示，高空抛物以刑事案件进行判决的共有76篇，法院基本以“以危险方法危害公共安全罪”和“重大责任事故罪”这两项罪名论处，并根据不同情节处以几个月到三年不等有期徒刑。据高法研究室公布的数据显示，2016-2018年间，全国法院受理的高空抛物案件多达1200多件，其中近三成造成人身损伤。

北京京师律师事务所律师许浩也指出：“此前人们所认为的高空抛物只是个道德行为，最多只是承担赔偿责任。现在这一行为可能是构成刑事犯罪，将会让成年人对自己的行为进行更多的评估和衡量。”

