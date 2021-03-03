基隆蒋介石铜像拆除前夕被喷漆涂鸦

基隆市一座原定于今天（3月3日）拆除的蒋介石铜像在施工前夕被喷漆涂鸦，铜像被喷上橘色油漆，底座也被写上“台湾”、“去除威权”、“建国”、“实践正义”等字。

据联合新闻网报道，事件发生在今天凌晨三时许，有三名男子涉案。该铜像原定今天上午花三小时拆除。

这座位于基隆火车站前圆环中央的蒋介石铜像，长年来一直备受争议，每到228警方常要加强巡逻，甚至派人站岗。

基隆其他的蒋介石铜像此前也多次被人破坏。2015年2月基隆狮球公园的蒋介石雕像遭人“斩首”后被敲成碎片。同年3月4日，本次被喷漆的铜像也曾被喷漆，写上“基隆大屠杀”等字眼。

2017年2月27日，时任自由台湾党主席蔡丁贵率领群众到基隆，意图拆除此次被喷漆的蒋介石铜像。有人攀爬铜像，爆发警民冲突。同年3月8日，基市府在海洋广场举办228追思会，蔡丁贵率众到场再度要求拆除蒋介石铜像，再发生争执。

蒋介石铜像一直以来是否要拆除，就引发不少讨论及争议。基隆市长林右昌曾说，铜像拆迁问题不必刻意凸显，未来会在城市改造的过程中自然移除。因此在本次的广场工程决定拆除，但进行移置。基市府与桃园市政府研商移往慈湖安置。

基隆市府表示，广场工程原预计农历年后3月初动工，但因先前拆除工程流标重新招标，延至20、21日才执行。至于拆除蒋介石铜像，订今天上午9时开始，预计要花三小时完成。